Українець допоміг своїй команді втримати перемогу (1:0), здійснивши 9 сейвів. Лунін став лише другим голкіпером Реала, який зробив 9+ сейвів і не пропустив у матчі ЛЧ. Раніше це вдавалося Тібо Куртуа у фіналі 2022 року проти Ліверпуля.

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Окрім того, Лунін повторив рекорд Джанлуїджі Буффона. Це два голкіпери, які зробили щонайменше 9 сейвів у виїзному матчі плей-офф Ліги чемпіонів, який їхня команда виграла, не пропустивши жодного м'яча. Італієць досяг цього 12 лютого 2013 року, коли Ювентус здобув розгромну перемогу на полі Селтіка (3:0).

До слова, Андрій Лунін за всю кар'єру провів лише п'ять матчів у Лізі чемпіонів. Двічі українець залишав ворота Реала "на замку" (обидва рази в цьому сезоні).

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