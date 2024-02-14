Захисники Андрій Булеза та Едуард Козік продовжать кар'єру в Карпатах під керівництвом Мирона Маркевича.

Це трансфери, про які наставник "левів" уже говорив пресі. Тепер Карпати офіційно оголосили, що орендували Козіка й Булезу до кінця сезону.

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Зауважимо, що Андрій Булеза протягом останніх 11-ти місяців виступав за Минай на правах оренди. Однак Шахтар повернув свого лівого захисника із Закарпаття й відразу відправив його у Львів. Центрбек Едуард Козік у нинішньому сезоні був гравцем ротації у головній команді Шахтаря, за яку встиг зіграти п'ять офіційних матчів.

Нагадаємо, що Карпати лідерами завершили осінню частину сезону Першої ліги й серйозно налаштовані вийти в УПЛ. Змагання у Чемпіонській групі команда Мирона Маркевича почне 23 березня матчем проти Полтави.

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