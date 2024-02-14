"Передусім ми повинні акцентувати на самій цій інвестиції, тому що люди можуть говорити: "Ви інвестуєте у такі важкі часи, у вас триває війна". Я можу сказати, що так, у нас іде війна, маємо дуже погану ситуацію в Україні, дуже погану ситуацію в українському футболі, але всі мріють і всі намагаються змінити нашу Україну, починаючи зі звичайних простих людських речей і закінчуючи футболом.

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Ми не можемо собі дозволити, щоб така ситуація в українському футболі продовжувалася, ми повинні інвестувати в український футбол, розвивати його – навіть під час війни. Це дуже важливо, тому що це імідж та обличчя України, ми не можемо так продовжувати і далі. Я не хочу, щоб ми їхали за кордон і програвали 0:5, 0:7, це – неможливо. Я не хочу, щоб за один-два роки наші вболівальники і наш народ втратили можливість побачити ігри Ліги чемпіонів в Україні. Але є такий ризик, що ми втратимо рейтинг і стикнемося з тим, що наші вболівальники більше не побачать Лігу чемпіонів. Ми не можемо цього допустити. Ми повинні врятувати наш український футбол, маємо зберегти той рейтинг України, що є зараз. Тому ми хочемо збудувати дуже сильну команду, щоб показувати дуже цікавий та якісний футбол, щоб розвивати український футбол.

Через рівень нашого бренду, через те, що легіонери довіряють нашому клубу, бачать наш рівень, вони бачать, що, хоча я і не можу давати гарантій, ми можемо докладати максимум зусиль, щоб забезпечити захист та безпечні умови для наших гравців. І ми це робимо. Якщо говорити про Кевіна, я вів переговори з ним та клубом протягом року. Це перший випадок у моєму житті та кар’єрі, коли переговори з одним гравцем тривали майже рік, навіть більше. Це були важкі переговори, ми провели досить багато часу, переконуючи батьків гравця, що він приїде сюди й усе буде добре. Він зв’язався з нашими футболістами, вони спілкувалися, пояснювали, де ми граємо. Так, усі думають про безпеку й захист – це найголовніше, і для нас це також головне", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

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