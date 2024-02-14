Кривбас орендував Сантіні у швейцарського Сьйона на пів року. Угода передбачає опцію викупу, повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.

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"Дуже радий стати частиною родини ФК Кривбас. Мене гарно прийняли усі: керівництво, футболісти, тренери, персонал Клубу. Маю друга, він грає в Україні, який і розповів мені, що Кривбас для України – топ-клуб, тому сумнівів щодо переходу не було", – заявив новачок команди Юрія Вернидуба.

До слова, Натанаель Сантіні родом із Гваделупи, але професіональну кар'єру почав у Монпельє. Також виступав за юніорську збірну Франції, але на дорослому рівні вирішив грати за свою національну команду.

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