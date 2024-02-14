"Завжди є різниця, коли ти очолюєш команду посеред сезону. За короткий період вона грає багато важливих матчів, а потім у тебе є достатньо часу, щоб підготуватися до наступних поєдинків. За цей місяць я доклав багато зусиль, щоб вивести команду на певний рівень, над яким, на мою думку, ми повинні працювати більше, і в нас є на це час.

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Вважаю, що один місяць спільної роботи – це хороший період для кожного тренера, особливо в нашій ситуації. І це було також необхідно не тільки, щоб покращити нашу фізичну форму, а й для тактичних аспектів з м'ячем і без нього. Тож ми дуже наполегливо працювали, і я задоволений тим, що я бачив станом на сьогодні. Але водночас дуже важко сказати, на якому ми зараз рівні, тому що опозиція з боку суперників у міжсезоння було не такою, на яку можна очікувати від таких серйозних команд як Марсель. Тому мене теж цікавить завтрашній день – на якому ми дійсно рівні наразі. Ви можете назвати мінусом те, що ми майже два місяці не грали офіційних матчів, але водночас ми голодні до гри та хочемо знову змагатися.

Звісно, я можу дещо розповісти про наші сильні й слабкі сторони, але я цього не робитиму. У нас є ті й інші, як у всіх команд, – у кого їх немає? Під час поєдинків головне – скористатися своїми перевагами, а не недоліками, і ми, авжеж, намагатимемося це зробити.

У нас дуже молодий склад, але це дуже талановиті амбіційні гравці, які хочуть розвиватися. Я ніколи не дивлюся на національність, я дивлюся тільки на характер та якості футболістів і на те, хто може нам у певний момент допомогти здобути перемогу. У нас більшість гравців з України – молоді талановиті футболісти, які мають підтримку двох чи трьох досвідчених гравців – і це добре також і для розвитку українського футболу в цілому. Саме тому я тут – щоб сприяти цьому розвитку та конкурувати на рівні Європи разом з цими гравцями. І це мені дуже подобається.

Наскільки я задоволений зимовою трансферною кампанією? Усі знають, що у нас дуже складна ситуація – складніша, ніж в інших клубів, через події в країні. Люди дуже тяжко працюють, щоб підтримати мене і мої побажання щодо вдосконалення команди, аби зробити її сильнішою. Ми докладаємо всіх зусиль щодо цього. І ми, звісно, долучаємо молодих та перспективних гравців, які мають необхідні якості, але й також потребують часу, щоб досягти рівня більш досвідчених футболістів та більше впливати на гру", – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

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