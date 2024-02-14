Уже відомо, що один із лідерів перейде в Манчестер Сіті. Права на Савіо належать Труа, але англійські "містяни" викуплять його контракт. Вінгер щонайменше пройде збори в команді Пепа Гвардіоли. Залишається маленький шанс, що він знову перейде в оренду в Жирону.

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Іспанський клуб розуміє, що ця ситуація від них не залежить. Як і ситуація Мігеля Гутьєреса, якого дуже хоче забрати Реал. Справжнє ж занепокоєння в Жироні викликають інші лідери. Зокрема Віктор Циганков і Артем Довбик. Українці на повноцінних контрактах, але за ними стежать Челсі, Ман Юнайтед і Баварія, повідомляє AS.

Нагадаємо, форвард збірної України в нинішньому сезоні Ла Ліги зіграв за Жирону 22 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 5 асистів. В активі Циганкова 19 матчів (4 голи й три результативні передачі).

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