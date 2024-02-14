"Будьмо чесними, матч міг би завершитися нічиєю. Думаю, це найкраща гра Луніна відколи ми працюємо разом. Він чудово зіграв сьогодні.

Впевнений перфоманс Луніна та фантастичний гол Діаса у відеоогляді матчу Лейпциг – Реал

Це голкіпер, у якого не було достатньо ігрового часу, але він прогресує. Той факт, що він грає, додає Андрію впевненості. Думаю, це найкращий матч, який Лунін провів за Реал.

Незарахований гол РБ Лейпциг? Я бачив, що нападник перебував у офсайді. Він був позаду Луніна", – сказав Анчелотті на післяматчевій прес-конференції.

Парад сейвів Луніна врятував Реал у Німеччині – "вершкові" втримали перемогу над РБ Лейпциг у 1/8 фіналу ЛЧ