"Кожен матч має свою історію. Ми граємо проти команди, яка дуже сильна, коли володіє м'ячем, дуже технічна і звикла роками грати в єврокубках, попри те, що вона молода.

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Бувають моменти, коли ми не отримуємо результатів і команда не живе, але це не той випадок. У нас криза результатів, але не ігрова криза, у нас є шанси. Нам потрібно мати більше впевненості, більше гордості, більше ентузіазму і продовжувати те, що ми робимо, вкладаючи в це щось додаткове.

Шахтар зіграв понад сім товариських матчів, ми бачили їхні ігри в Європі, ми бачили всі товариські матчі, які вони зіграли за останні два місяці. Ми побачили команду, яку легко читати, з дуже точною грою і талановитими гравцями. І коли ми отримаємо м'яч, ми повинні будемо завдати їм болю.

Мбемба? Я хотів його взяти, тому що нам потрібні люди, які можуть дати нам емоційний заряд і позитивну енергію.

Я добре пам'ятаю, як грав проти Шахтаря, який тоді тренував Луческу. Це був досить іспанський стиль футболу, але особливо я пам'ятаю температуру -17°C в Донецьку, коли ми ледве могли дихати. Це команда, яка завжди дивувала нас своїм менталітетом і стилем гри, контролем над матчем і веденням гри. І так відбувається і сьогодні.

У нас криза результатів, але, повторюю, це не криза роздягальні, чи криза невіри в те, що ми робимо. Ми робимо все можливе, щоб перемагати. Після гри в Клермоні ми пропустили вісім м'ячів, у тому числі п'ять з пенальті. Немає сенсу говорити про закономірності, нам просто потрібно бути більш сконцентрованими і добре захищатися.

У нас є півзахисники, але на цей час ми втратили Верету, він не встиг відновитися. Ми збираємося виставити на поле найкращий склад і будемо боротися. У Мурільйо сьогодні також стався рецидив.

Зміна схеми? Побачимо, може зіграємо в три центральних, може з чотирма захисниками. Коли я перейшов на гру в три ЦЗ, я зрозумів, що команді потрібно більше оборонятися, тому що мені не подобалося, як вони займали простір. Але я не тренер, який грає на контратаках. Я повинен робити те, що відчуваю, і, звичайно, ставити команду в найкращу позицію. Коли я побачив, що команда страждає перед першим матчем проти Ліона, я перейшов на гру в п'ять захисників, але це не мій стиль футболу. Якщо ви хочете цього, вам доведеться змінити тренера", – цитує Гаттузо L'equipe.

Нагадаємо, що Шахтар зіграє проти Марселя в плей-офф Ліги Європи 15 лютого. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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