Дортмундська Борусія приймає ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія Дортмунд – ПСЖ стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

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Команди зустрічалися на груповому етапі та вийшли з "групи смерті". У плей-офф Дортмунд пройшов ПСВ і Атлетіко, а Париж впорався з Реалом Сосьєдад і Барселоною. Тренери зовсім не здивували стартовими складами. Дембеле та Хакімі повертаються до "жовтої стіни".

Стартові склади команд

Борусія: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забітцер – Санчо, Брандт, Адеємі – Фюлькруг.

Запасні: Майєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Аллє, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Ернандес, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Руїс – Дембеле, Мбаппе, Барколя.

Запасні: Навас, Тенас, Угарте, Рамуш, Асенсіо, Данілу, Лі, Коло Муані, Мукієле, Солер, Беральдо, Шкріньяр.