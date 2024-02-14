Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо визначився з гравцями, які зіграють проти Шахтаря у плей-офф Ліги Європи.

Наставник провансальців викликав на гру проти української команди 19 гравців, як повідомляє клубна прес-служба.

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Несподівано Гаттузо включив в заявку Шанселя Мбемба, який нещодавно лише повернувся з Кубка африканських націй й не тренувався з командою. Також до списку входить Жеффрей Кондогбія, який не грав проти Ліона та Метца через травму.

Нагадаємо, Марсель та Шахтар зіграють перший матч плей-офф Ліги Європи в четвер, 15 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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