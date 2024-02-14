Шахтар зіткнувся з серйозними кадровими проблемами напередодні матчу Ліги Європи з Марселем
Маріно Пушіч опинився у непростій ситуації перед дуеллю з французами.
Одразу троє основних півзахисників Шахтаря не брали участь у тренувальному процесі команди ще декілька днів тому, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, мова йде про Тараса Степаненка, Георгія Судакова та Дмитра Криськіва. Перший досі відновлюється після січневої травми, двоє інших – відчули дискомфорт нещодавно.
Зазначається, що Судаков вже розпочав тренуватися з усіма, а повернення Криськіва до загальної групи після дводенних тренувань по індивідуальній програмі планується сьогодні. Якщо все буде нормально – саме він замінить Степаненка в опорній зоні проти Марселя.
Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.
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