Маріно Пушіч опинився у непростій ситуації перед дуеллю з французами.

Одразу троє основних півзахисників Шахтаря не брали участь у тренувальному процесі команди ще декілька днів тому, повідомляє "ТаТоТаке".

Шахтар – Марсель: УЄФА призначив арбітра, який втратив пам'ять і опинився в лікарні після удару брата Азара

За інформацією джерела, мова йде про Тараса Степаненка, Георгія Судакова та Дмитра Криськіва. Перший досі відновлюється після січневої травми, двоє інших – відчули дискомфорт нещодавно.

Зазначається, що Судаков вже розпочав тренуватися з усіма, а повернення Криськіва до загальної групи після дводенних тренувань по індивідуальній програмі планується сьогодні. Якщо все буде нормально – саме він замінить Степаненка в опорній зоні проти Марселя.

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Пушіч озвучив головну проблему Шахтаря перед матчем Ліги Європи – у Марселя перевага, але все небезнадійно