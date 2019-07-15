toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Головні новини футболу 14 липня: Маліновський прибув в Італію для зміни клубу, Барселона презентувала Грізманна

07:00 118 Читать на русском
Головні новини футболу 14 липня: Маліновський прибув в Італію для зміни клубу, Барселона презентувала Грізманна
Антуан Грізманн / Фото ФК Барселона

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 липня.

Українці за кордоном

Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський прилетів в Італію, щоб підписати контракт із клубом Серії А. Тренер італійської команди поділився враженнями від гри українця.

Олександр Зінченко взяв участь в презентації нової форми Манчестер Сіті.

Андрій Лунін може покинути Реал та отримувати ігрову практику в іншому іспанському клубі. Футбол 24 підготував для Вас усі факти, які можуть вплинути на майбутнє українського голкіпера.

Схоже, Євген Коноплянка також наблизився до зміни клубу. Про трансфер українця може бути оголошено вже найближчим часом.

Європа

Барселона офіційно презентувала Антуана Грізманна та присвоїла йому ігровий номер. Зірковий новачок одразу зробив несподівану заяву щодо Мессі.

Сенегал обіграв Туніс та вийшов у фінал Кубка африканських нації. Другим фіналістом стала збірна Алжиру, яка переграла Нігерію.

Перехід Неймара в Барселону під загрозою зриву. Завадити трансферу може несподіваний фактор.

Екс-форвард збірної Англії зав'язав з футболом, і тому дав велике інтерв'ю про найцікавіші моменти своєї кар'єри.

Україна

Київське Динамо повернулось в Україну після австрійських зборів. Головний тренер киян підсумував результат підготовки.

Новоспечений наставник Шахтаря поділився думками щодо рівня чемпіонату України.

Луганська Зоря запросила на перегляд бразильського легіонера.

blog_ava
Супергол Мареза на останній хвилині у відеоогляді матчу Алжир – Нігерія – 2:1
00:40
599
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
10
год
:
18
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук