Головні новини футболу 14 липня: Маліновський прибув в Італію для зміни клубу, Барселона презентувала Грізманна

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 липня.

Українці за кордоном

Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський прилетів в Італію, щоб підписати контракт із клубом Серії А. Тренер італійської команди поділився враженнями від гри українця.

Олександр Зінченко взяв участь в презентації нової форми Манчестер Сіті.

Андрій Лунін може покинути Реал та отримувати ігрову практику в іншому іспанському клубі. Футбол 24 підготував для Вас усі факти, які можуть вплинути на майбутнє українського голкіпера.

Схоже, Євген Коноплянка також наблизився до зміни клубу. Про трансфер українця може бути оголошено вже найближчим часом.

Європа

Барселона офіційно презентувала Антуана Грізманна та присвоїла йому ігровий номер. Зірковий новачок одразу зробив несподівану заяву щодо Мессі.

Сенегал обіграв Туніс та вийшов у фінал Кубка африканських нації. Другим фіналістом стала збірна Алжиру, яка переграла Нігерію.

Перехід Неймара в Барселону під загрозою зриву. Завадити трансферу може несподіваний фактор.

Екс-форвард збірної Англії зав'язав з футболом, і тому дав велике інтерв'ю про найцікавіші моменти своєї кар'єри.

Україна

Київське Динамо повернулось в Україну після австрійських зборів. Головний тренер киян підсумував результат підготовки.

Новоспечений наставник Шахтаря поділився думками щодо рівня чемпіонату України.

Луганська Зоря запросила на перегляд бразильського легіонера.