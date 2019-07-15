Главные новости футбола 14 июля: Малиновский прибыл в Италию для смены клуба, Барселона представила Гризманна

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июля.

Украинцы за рубежом

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с клубом Серии А. Тренер итальянской команды поделился впечатлениями от игры украинца.

Александр Зинченко принял участие в презентации новой формы Манчестер Сити.

Андрей Лунин может покинуть Реал и получать игровую практику в другом испанском клубе. Футбол 24 подготовил для Вас все факты, которые могут повлиять на будущее украинского голкипера.

Похоже, Евгений Коноплянка также приблизился к смене клуба. О трансфере украинца может быть объявлено в ближайшее время.

Европа

Барселона официально представила Гризманна и присвоила ему игровой номер. Звездный новичок сразу сделал неожиданное заявление о Месси.

Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций. Вторым финалистом стала сборная Алжира, которая переиграла Нигерию.

Переход Неймара в Барселону под угрозой срыва. Помешать трансферу может неожиданный фактор.

Экс-форвард сборной Англии завязал с футболом, и поэтому дал большое интервью о самых интересных моментах своей карьеры.

Украина

Киевское Динамо вернулось в Украину после австрийских сборов. Главный тренер киевлян подытожил результат подготовки.

Новоиспеченный наставник Шахтера поделился мыслями относительно уровня чемпионата Украины.

Луганская Заря пригласила на просмотр бразильского легионера.