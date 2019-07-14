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Фенербахче оголосить про трансфер Коноплянки наступного тижня, – турецькі ЗМІ

16:30 265 Читать на русском
Фенербахче оголосить про трансфер Коноплянки наступного тижня, – турецькі ЗМІ
Євген Коноплянка / Reuters

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка найближчим часом стане гравцем Фенербахче.

Фенербахче наступного тижня оголосить про трансфер одразу трьох гравців, повідомляє Fanatik.

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Очікується, що контракти підпишуть з хавбеком Шальке Євгеном Коноплянкою, захисником Роми Александром Коларовим і півзахисником Сток Сіті Баду Ндіайє.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб запропонував 3 мільйони євро за 29-річного українця, але гельзенкірхенці вимагають 10.

Нагадаємо, що у попередньому сезоні Коноплянка провів лише 13 матчів у Бундеслізі, відзначившись одним голом.

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