Тренер Аталанти Гасперіні – про трансфер Маліновського: Коли ми можемо підписати хороших гравців, то не думаємо двічі

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував майбутнє підписання Руслана Малиновського.

"За Маліновським наші скаути стежили довгий час, вони оцінили його дуже позитивно. Коли ми можемо підписати хороших футболістів, то не думаємо двічі.

Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з Аталантою

Будемо шукати найкраще застосування йому на полі, адже він відрізняється від півзахисників, які у нас є – де Рона і Фройлера.

Маліновський гравець більш атакуючого плану, він може замінити навіть Гомеса на позиції атакувального хавбека. Безумовно, це гарне придбання під Лігу чемпіонів. Маліновський прибуде в розташування клубу вже сьогодні", – поділився Гасперіні у коментарі Tuttomercato.

Нагадаємо, що Аталанта заплатить за трансфер 26-річного українця 13,7 млн євро, а Генк отримає 10% від наступного перепродажу 26-річного півзахисника.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство