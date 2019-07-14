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Динамо завершило австрійський збір та повертається в Україну

11:31 223 Читать на русском
Динамо завершило австрійський збір та повертається в Україну
ФК Динамо

Київське Динамо продовжить підготовку до нового сезону в Україні.

Після двох тижнів роботи в Австрії делегація "біло-синіх" повертається до України, повідомляє прес-служба Динамо.

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Нагадаємо, що до Австрії Динамо прибуло 30 червня. За два тижні збору кияни провели п'ять контрольних матчів, в яких здобули дві перемоги (над Ваккером та Цирлем) і три поєдинки звели до нічиїх (з Ботошані, Олімпіакосом та Брентфордом).

Після повернення до Києва "біло-сині" отримають невеличкий перепочинок та знову продовжать тренувальний процес.

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Нагадаємо, перший поєдинок нового сезону буде зіграно вже 28 липня в Одесі, де Динамо зустрінеться з Шахтарем у грі за Суперкубок України-2019.

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