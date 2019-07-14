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Сенегал переміг Туніс у матчі з двома нереалізованими пенальті та вийшов у фінал КАН-2019

21:33 328 Читать на русском
Сенегал переміг Туніс у матчі з двома нереалізованими пенальті та вийшов у фінал КАН-2019
Сенегал – Туніс / Фото CAF

Сенегал та Туніс розіграли між собою долю путівки у фінал КАН-2019.

100’ Ділан Бронн
 
100’ Ділан Бронн

Кубок африканських націй-2019, 1/2 фіналу

Сенегал – Туніс – 0:0

Гол: Бронн, 100 (аг)

Нереалізовані пенальті: Севе, 81 – Сассі, 75

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Збірна Сенегалу підійшла до поєдинку у статусі фаворита. Номінальні господарі одразу захопили ініціативу і володіли нею до кінця першого тайму, проте конвертувати перевагу в забиті голи так і не вдалось.

У другому таймі гравці Тунісу почали активніше вибігати в атаку, практично залишивши сенегальців без моментів. За 6 хвилин команди встигли обмінятись нереаліованими пенальті, тому поєдинок перейшов у овертайм.

У першій 15-хвилинці Сенегал зумів вийти вперед завдяки автоголу Бронна та втримати переможний рахунок до завершення зустрічі.

У фіналі збірна Сенегалу зустрінуться із переможцем пари Алжир – Нігерія.

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Теги
Світ Сенегал Сенегал Кубок африканських націй Сенегал - Туніс Туніс Туніс КАН-2019
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