Сенегал переміг Туніс у матчі з двома нереалізованими пенальті та вийшов у фінал КАН-2019

Сенегал та Туніс розіграли між собою долю путівки у фінал КАН-2019.

Кубок африканських націй-2019, 1/2 фіналу

Сенегал – Туніс – 0:0

Гол: Бронн, 100 (аг)

Нереалізовані пенальті: Севе, 81 – Сассі, 75

Гравець Алжиру схопив руку Заха і вдарив себе в обличчя – симуляція дня з КАН-2019

Збірна Сенегалу підійшла до поєдинку у статусі фаворита. Номінальні господарі одразу захопили ініціативу і володіли нею до кінця першого тайму, проте конвертувати перевагу в забиті голи так і не вдалось.

У другому таймі гравці Тунісу почали активніше вибігати в атаку, практично залишивши сенегальців без моментів. За 6 хвилин команди встигли обмінятись нереаліованими пенальті, тому поєдинок перейшов у овертайм.

У першій 15-хвилинці Сенегал зумів вийти вперед завдяки автоголу Бронна та втримати переможний рахунок до завершення зустрічі.

У фіналі збірна Сенегалу зустрінуться із переможцем пари Алжир – Нігерія.