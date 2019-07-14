Барселона офіційно представила Грізманна – форвард обрав ігровий номер

Форвард Антуан Грізманн був представлений у статусі гравця Барселони та визначився з ігровим номером.

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу офіційно презентував новачка "блаугранас" Антуана Грізманна. 28-річний француз захищатиме кольори каталонців під 17-м номером.

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Нагадаємо, Атлетіко отримав від Барси за свого основного форварда 120 млн євро. Контракт 28-річного француза з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Втім, мадридці налаштовані судитись із "блаугранас" через трансфер чемпіона світу. На думку представників Атлетіко, Барселона винна "матрацникам" ще 80 млн євро, позаяк домовилась із гравцем ще до моменту офіційного зниження розміру відступних з 200 до 120 млн.

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