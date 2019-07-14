toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Грізманн: Можливо, Суарес і Мессі зляться на мене, але я намагатимусь усе виправити

14 липня 22:15 724 Читать на русском
Грізманн: Можливо, Суарес і Мессі зляться на мене, але я намагатимусь усе виправити
Антуан Грізманн / твіттер ФК Барселона

Форвард Антуан Грізманн прокоментував свій трансфер в Барселону та розповів, як буде вливатись в колектив.

"Я дуже радий перебувати тут і приймаю серйозний виклик. Я готовий. Завжди намагаюся ставати кращим і виходити із зони комфорту. Я хочу виграти Ла Лігу, Кубок Іспанії і Лігу чемпіонів.

Барселона офіційно представила Грізманна – форвард обрав ігровий номер

Мессі – той, на кого рівняється кожен футболіст. Грати з ним в одній команді – джерело неймовірного щастя.

Можливо, Мессі та Суарес зляться на мене через моє минулорічне рішення. Побачу, коли зустрінуся з ними. Але думаю, асистами я зможу все налагодити", – поділився Грізманн на офіційній прес-конференції.

Нагадаємо, Атлетіко отримав від Барселони за свого основного форварда 120 млн євро. Контракт 28-річного француза з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Арсенал запропонував шалену суму за трансферну ціль ПСЖ та Ліверпуля
14 липня
4029
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Барселони Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
17
год
:
31
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук