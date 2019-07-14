Грізманн: Можливо, Суарес і Мессі зляться на мене, але я намагатимусь усе виправити

Форвард Антуан Грізманн прокоментував свій трансфер в Барселону та розповів, як буде вливатись в колектив.

"Я дуже радий перебувати тут і приймаю серйозний виклик. Я готовий. Завжди намагаюся ставати кращим і виходити із зони комфорту. Я хочу виграти Ла Лігу, Кубок Іспанії і Лігу чемпіонів.

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Мессі – той, на кого рівняється кожен футболіст. Грати з ним в одній команді – джерело неймовірного щастя.

Можливо, Мессі та Суарес зляться на мене через моє минулорічне рішення. Побачу, коли зустрінуся з ними. Але думаю, асистами я зможу все налагодити", – поділився Грізманн на офіційній прес-конференції.

Нагадаємо, Атлетіко отримав від Барселони за свого основного форварда 120 млн євро. Контракт 28-річного француза з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

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