Сумна звістка прийшла з Аргентини, де у віці 85 років помер колишній тренер "альбіселесте" Луїс Сеcар Менотті. Про це повідомляє Relevo.

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Аргентинський фахівець був першим тренером, з яким збірна Аргентина здобула титул чемпіона світу у 1978 році. Менотті також працював з Барселоною. На чолі "кулес" він здобув три трофеї – Кубок Іспанії (1982/83), Суперкубок (1983) та Кубок іспанської ліги (1983).

Менотті також тренував Ріверт Плейт, Бока Хуніорс, мадридський Атлетіко, Індепендьєнте, Сампдорію та збірну Мексики.

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