Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з Аталантою

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прибув в аеропорт Мілана, аби завершити свій трансфер в Аталанту.

"Я щасливий, але поки не можу нічого розповісти. Я збираюся підписати контракт, а потім говорити. Форза Аталанта", – передає слова Маліновського сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Зазначається, що Аталанта заплатить за трансфер 26-річного українця 13,7 млн євро, вигравши боротьбу за півзахисника в Сампдорії та Борусії Д. Зустріч з представниками клубу з Бергамо відбудеться завтра.

Раніше повідомлялося, що бельгійський клуб також отримає 10% від наступного перепродажу 26-річного українця.

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