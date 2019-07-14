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"Хочеться, щоб в атакувальній лінії Динамо з'явилася конкуренція", – Хацкевич підсумував збір киян в Австрії

11:44 772 Читать на русском
"Хочеться, щоб в атакувальній лінії Динамо з'явилася конкуренція", – Хацкевич підсумував збір киян в Австрії
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів про подальші плани команди після завершення тренувальних зборів.

"Все не вдалося. Погода внесла корективи. Тут закінчилася тільки перша частина нашої підготовки до нового сезону. Ми повертаємося до Києва і у нас ще буде дванадцять днів. Будемо більше працювати над тактикою, над завершенням атак.

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На цьому зборі ми більше часу приділили виходу із оборони, контролю м'яча. Так, зрозуміло, що атакувати теж потрібно, але на цьому зборі ми робили акцент на такому компоненті гри, як контроль м'яча.

Ті хлопці, які перебувають на зборі – це та обойма, яка братиме участь в офіційних матчах. Все-таки, хотілося б ще, щоб в атакувальній лінії з'явилася конкуренція. Тому що існують проблеми у того ж Русина зі спиною. Він не завжди може працювати на максимальних своїх зусиллях зі 100% готовністю. Тому в атаці ми потребуємо підсилення.

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17 липня збираємося знову, у нас буде і дворазова робота. 21 липня ми граємо два матчі. На базі буде поєдинок з Оболонню-Бровар і ввечері граємо з Колосом. Всіх запрошуємо на ці дві гри. Побачите вже команду в Києві", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.

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