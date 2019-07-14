Лунін знову на висоті в Реалі, знайшов ще 2-х зіркових друзів, але наближається до оренди – названо амбіційний клуб

Андрій Лунін має непогані шанси вже незабаром перейти в Бетіс. Трансферу воротаря збірної України серйозно посприяв екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Перебуваючи на зборах в канадському Монреалі, Лунін знову став найкращим воротарем Реала. Саме команда 20-річного українця виграла черговий двосторонній турнір. Андрій похвалився першим місцем, здобутим зі своїми партнерами, опублікувавши фото у сторіз. Склад його команди на тренуваннях завжди різний, а екс-воротар Зорі та Дніпра майже незмінно залишається на висоті. Цього разу переможну компанію молодіжному чемпіонові світу-2019 склали зіркові Гарет Бейл, Марко Асенсіо, Рафаель Варан, а також юний японець Кубо, якого "вершкові" переманили з Барселони.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

Утім з кожним новим днем, незважаючи на хорошу роботу під час тренувань, Андрій наближається до відходу. Боси Реала і тренерський штаб Зідана, схоже, узгодили свою позицію щодо майбутнього Кейлора Наваса. Костаріканець збільшує свої шанси залишитись у Мадриді на сезон 2019/20, хоча його й не влаштовує роль другого воротаря: як би не помилявся Куртуа, саме Тібо – безапеляційний №1 для всіх у клубі, і це можуть змінити лише травми, дискваліфікації чи другорядні за статусом турніри та матчі.

Ті, хто добре знають Наваса, в один голос заявляють: "Ментально він готовий лише до того, щоб бути основним голкіпером. Тому поточна ситуація засмучує його". Ситуація для нього дуже непроста. Він хотів би піти, але не може. До пошуків нового клубу для Кейлора навіть підключили знаменитого агента Жорже Мендеша, який не був представником його інтересів. Утім, все виявилось дарма, стверджує Cadena SER. Замість того, щоб піти на зменшення своєї зарплатні заради ролі основного в іншому клубі, він обрав сите життя, але в нижчому статусі.

Джерела з оточення Наваса інформують, що той зустрівся з Люка Зіданом перед його відходом у Расінг, повідомивши сину головного тренера свої плани на сезон. Це і прискорило трансфер француза на правах оренди, а тепер впливає на майбутнє Луніна. Річ у тім, що влітку 2019-го для костаріканця не знайшлося великої європейської команди, де б міг продовжити кар'єру на своїх умовах. А саме 3-разового тріумфатора ЛЧ і мав замінити Андрій в ролі першого запасного, як планували наприкінці минулого сезону.

El Madrid busca equipo a Lunin tras comunicar a Keylor que se queda: los detalles https://t.co/yWAvmNlXTG — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) 14 липня 2019 р.

Луніна на Бернабеу вважають дуже світлим і коштовним, але лише майбутнім. У таких умовах залишати Андрія в Реалі третім воротарем – практично рівнозначно злочину. Адже замість ігрової практики і зростання йому запропонували б лише тренування з найкращими. Тож на сьогодні план чіткий: українець повинен грати і розвиватись у чемпіонаті Іспанії. З плином часу на ринку бачимо все менше команд, охочих підписати талановитого стража воріт. Тому продаж Пау Лопеса в Рому до Фонсеки може мати вирішальне значення. Бетіс гарячково шукає заміну своєму №1, і саме Лунін здатен використати ситуацію собі на користь.

Андрій тільки почав обживатись у мадридській команді (зокрема, новими його ближчими друзями стали бразильці Марсело й Вінісіус), однак може не дочекатися навіть першого товариського матчу міжсезоння проти Баварії, запланованого на 21-е липня. Bernabeu Digital вийшов 14-го липня зі своїм ексклюзивом щодо майбутнього українського воротаря. Головний редактор видання Даніель Каєтано повідомив, що наступного тижня Реал і Бетіс проведуть конкретніші перемовини про оренду Андрія. Саме севільський клуб стоїть зараз першим у черзі за українцем.

Колишній клуб Зозулі шукає нового воротаря основи, ставлячи за мету вихід в єврокубки, але його суттєво насторожує молодість і недосвідченість Луніна в Ла Лізі. У Бетісі тривають дебати, на кого ж поставити – найкращого воротаря молодіжного ЧС-2019 чи більш обстріляного гравця. Попри це сторони домовились сісти за стіл переговорів. "Королі" прагнуть кращих гарантій прогресу та ігрової практики для Луніна, ніж це було в Леганесі. Сам воротар начебто прихильно ставиться до такого варіанту. Отже, зацікавленість всіх 3-х сторін підштовхує до укладення угоди, якої можна очікувати вже в найближчі дні.

Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро