Зінченко презентував неординарний третій комплект форми Манчестер Сіті

В мережі з'явилося зображення резервного екіпірування Манчестер Сіті на сезон-2019/20.

Головним героєм презентаційного ролика став український хавбек "містян" Олександр Зінченко.

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Відзначимо, що офіційної презентації ще не було, проте відео з Зінченком вже використовують для реклами на китайському ринку.

До слова, в Азії у Манчестер Сіті заплановано чотири спаринги. 17 липня "містяни" зіграють з Вест Хемом Андрія Ярмоленка. 20 – з кимось із учасників Premier League Asia Trophy. 24-го – з Кітчі, 27-го – з Йокогамою.

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