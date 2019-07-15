Алжир на останній хвилині вирвав перемогу над Нігерією та вийшов у фінал КАН-2019

"Лиси пустелі" завдяки красивому штрафному удару у виконанні Ріяда Мареза переграли Нігерію у півфіналі Кубка африканських націй.

Команди не стали довго запрягати, почавши заробляти штрафні та проводити швидкі атаки вже з перших хвилин. Вже на 7-й Алжиру вдалося створити момент: Белаілі прийняв діагональ та прострілив на дальню стійку, голкіпер Акпей пролетів повз м'яч, однак те ж саме зробив і нападник Бунеджа. На 11-й "лиси пустелі" знову загострювали біля воріт "суперорлів" – цього разу Марез завдав непоганого удару з правого краю штрафного, але його парирував Акпей. Беннасер намагався пробити з відскоку, але цю спробу заблокували захисники.

Дуже швидко стало помітно, що Алжир переважає у просуванні м'яча та агресії, в той час як Нігерії щось створити вдається лише зі стандартів або з дистанції. Зокрема, на 18-й хвилині Авазіем замкнув подачу з кутового ударом головою над поперечкою, а на 20-й Муса пробив з-за меж штрафного по центру – без проблем для Мболі. На 31-й зі стандарту метрів з 20-ти у площину вистрілив Чуквуезе (голкіпер спіймав м'яч), а найкращий шанс відзначитись нігерійці втратили на 38-й – це Ігало завершив атаку ударом із самої лінії карного майданчика. Повз ворота.

Більш продумано "супероорли" діяли в обороні, де вдавалося тримати значну щільність, однак вона страждала від індивідуальних помилок. Так, на 29-хвилині Бунеджа просто відібрав м'яч у центрбека Омеруо, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером, однак Акпей врятував Нігерію. На 36-й все той же Бунеджа знову вилітав на побачення, але цього разу його встиг наздогнати Коллінс – його довга нога вибила сферу з-під ніг нападника, однак та несподівано перелетіла через голкіпера й лише дивом не залетіла у порожні ворота.

Втім, на 40-й хвилині Алжир добився свого. Ріяд Марез прийняв м'яч на правому фланзі, хитнув Коллінса та прострілив, м'яч зрикошетив від ноги останнього і влучив у корпус Троост-Еконгу, а від нього відскочив у порожні ворота – 1:0! З даним рахунком на табло команди пішли відпочивати.

По перерві алжирці прогнозовано стали діяти по рахунку, наситивши центр поля та приготувавшись парирувати позиційні атаки Нігерії. Цей аспект є найслабшим у футболі "суперорлів", тому не дивно, що до 68-ї хвилини нічого небезпечного біля воріт Мболі їм створити не вдалося. Взагалі. Втім, і Алжир не поспішав карати суперника за проблеми при просуванні м'яча – можна згадати хіба що штрафний на 62-й, коли "лиси пустелі" виграли підбирання і завершили епізод неточним ударом Фегулі з лінії карного майданчика.

На 69-й хвилині нігерійцям неймовірно пощастило. Етебо у відчаї наважився на дальній удар аби-куди, однак вийшло невдало – від м'яча спочатку відвернувся Ігало, а потім його політ аблокував Манді. Втім, "суперорли" помітили, що сфера влучила центрбеку Алжиру в руку, а той ще й знаходився у власному штрафному майдачнику. Повтори підтвердили цей факт і вболівальникам, і арбітру, який призначив пенальті. Одіон Ігало на 73-й впевнено його реалізував – 1:1!

Гол нігерійців дещо вибив гру з колії. Футбол став дещо хаотичним з обох боків, що позначилося і на кількості, і на якості моментів – у алжирців до 85-ї хвилини була лише неприємна подача зі штрафного, а у їх суперників можна згадати хіба що нескладний дальній удар Івобі. На 86-й Оньєкуру міг покарати "лисів пустелі" за інертність, увірвавшись на правий край штрафного та пробивши по воротах – вийшло занадто високо. Фегулі відповів своїм ударом з меж карного майданчика, але і йому забракло точності.

Арбітр додав чотири хвилини до основного часу, і Алжир використав їх на повну. На 90+3-й дальній удар Бенассера шокував трибуни, адже м'яч влучив прямісінько у поперечину. На 90+4-й же у штрафний прорвався Марез, але його в останній момент зупинив Авазіем. Втім, алжирцям вдалося заробити стандарт на самій лінії карного майданчика. Його, звісно ж, взявся виконувати Марез. Вінгер Манчестер Сіті влучив у лівий кут точно під стійку – 2:1. Алжир святкував перемогу.

У фіналі КАН-2019 "лиси пустелі" зустрінеться з Сенегалом. Матч відбудеться 19 липня у Каїрі.