Каштру оцінив рівень УПЛ

Португальський наставник "гірників" поділився думкою щодо чемпіонату України, в якому він незабаром дебютує.

"Бачу схожість з тим, що відбувається в інших лігах Європи. Є клуби, які постійно перебувають в топі турнірної таблиці, і інші, кому доводиться складніше. В Іспанії, Італії, Португалії така ж ситуація. І завжди так буде.

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Можливо, іноді це певною мірою забирає бажання змагатись у команд, які не можуть дістатися вершини. Чемпіонат не надто вимогливий, за перше місце борються не сім-вісім команд, і потім це може відбиватися в Лізі чемпіонів або Лізі Європи.

Проблема існує і в Україні, і в інших країнах, – це реалії. Щойно ми пережили сезон, де в двох єврокубках чотири клуби представляли Англію. І всі вони на найвищому рівні, тому що конкурентоспроможність їхнього чемпіонату дуже висока.

Ми постараємося зробити все можливе, і ліга буде розвиватися якомога швидше. Тренери будуть працювати заради того, щоб їхні команди прогресували. Важливо ставити перед собою цю мету, щоб ріс чемпіонат.

Сподіваюся, що турнір буде дуже цікавим. Хочу, щоб завжди була спортивна правда і щоб ми поважали один одного", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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