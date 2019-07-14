Зоря переглядає бразильського захисника

Луганська Зоря продовжує підсилювати склад напередодні нового сезону.

Бразильський захисник Лазіо провів завершальні дні зборів Зорі у Словенії. У стартових протоколах цей гравець фігурував як "Лазао". Проте, за інформацією сайту вболівальників луганців, його повне ім'я – Лазіо Нуньєс Вієйра.

Скрипник оцінив потенційних новачків Зорі

Футболіст взяв участь в товариських матчах проти хорватського Осіека, польського Шльонська і угорського Пакша, причому в грі з угорцями Лазіо провів всі 90 хвилин матчу.

Лазіо грає на позиції центрального захисника. Наразі гравець перебуває в статусі вільного агента, останнім клубом бразильця був Атлетіко Ітапірім, який він покинув в червні.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича