Неймар в Барселону: на пути топ-трансферу возник еще один фактор – в дело вмешалась испанская налоговая

Неймар получил новые препятствия возвращению в Барселону. Испанское казначейство требует от форварда уплаты штрафа в размере 35 млн евро.

У Неймара очередные проблемы. После обвинения в изнасиловании и штрафа за неявку в расположение ПСЖ за бразильца снова взялись испанские финансовые органы.

В расследовании казначейства находится дело о переходе Неймара в ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро. Кроме того, испанцы проверяют и декларации нападающего в течение 4-х лет жизни в Барселоне. По завершении следственных действий от Неймара требуют уплаты 35 млн евро. В случае отказа бразильца возместить убытки дело будет передано в суд, отмечает Mundo Deportivo.

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Данный факт может существенно повлиять на возвращение скандального форварда в Испанию, ведь это уже не первые проблемы Неймара с испанским законодательством. Напомним, для трансфера Неймара в Барселону клуб и так должен выполнить несколько условий, среди которых – продать или включить в сделку нескольких игроков. Все указывает на то, что возвращение нападающего в Испанию – дело невероятно сложное.

Отметим, что в прошлом году казначейство уже расследовало трансфер Неймара в ПСЖ, а также документы касательно бонуса за продление контракта с Барселоной, из-за которого отец форварда сих пор судится с "блаугранас". К слову, бразилец вопреки требованиям испанского законодательства так и не подал налоговую декларацию за 2017 год, хотя прожил в Барселоне более 183-х дней, а потому должен был задекларировать весь свой годовой доход как резидент Испании. Как выяснилось в ходе расследования, ПСЖ предоставил контракт форварда с перечеркнутыми цифрами, поэтому казначейство запросило через суд все документы по данному делу.

Напомним, проблемы с испанской налоговой ранее имели Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые оплатили штраф и избежали серьезных санкций. Что касается Неймара, то бразилец фигурирует еще и в нескольких производствах в Бразилии – на днях местное казначейство наложило арест на имущество нападающего. Данные действия совершены в рамках расследования дела о получении форвардом бонуса 40 млн евро при переходе из Сантоса в Барселону летом 2013 года, который также был задекларирован с нарушением требованиям законодательства.

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