Головні новини футболу 12 листопада: збірна України зібралася в Києві, визначилися найкращі в 15 турі УПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 12 листопада.

УПЛ

Олександр Хацкевич став найкращим тренером 15-го туру УПЛ – його Динамо знищило Маріуполь. Найкращим гравцем вікенду в Україні визнали хавбека "біло-синіх" Миколу Шапаренка, який відзначився в 4 матчі поспіль.

А от найкориснішим футболістом українського вікенду за версією InStat став воротар Шахтаря Андрій Пятов. Ми також підсумували черговий тур української Прем'єр-ліги та визначили, що Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, а черговий шедевр Шведа привів його у національну команду.

Збірна України

Збірна України зібралася у Києві та розпочала підготовку до матчів проти Словаччини та Туреччини. Сьогодні "синьо-жовті" проведуть відкрите тренування на НСК Олімпійський.

Форвард Маріуполя Андрій Борячук отримав прем'єрний виклик у збірну України. Інші дебютанти Віталій Миколенко та Мар'ян Швед прокоментували, як їх зустріли в головній команді країни. Захисник Динамо багатьох бачив лише по телевізору, а форвард Карпат триматиметься гравців, яких знає по молодіжці.

Підсумки вікенду

Головна сенсація неділі – поразка Барселони від Бетіса. "Блаугранас" мають найгіршу оборону за 44 роки – чому Вальверде доведеться приймати непопулярне рішення. Також ми виділили інші топ-події вихідних, серед яких черговий успіх Гвардіоли в дуелі з Моурінью та тріумф Борусії Д в Классікері.

Окрім традиційного рев'ю виступів українців за кордоном, варто звернути увагу на те, що Євген Коноплянка втратив і здобув шанс: партнери ще гірші, а 2 конкуренти важко травмувались. Ще один українець – у топ-5 найкращих бомбардирів заліку на Золотий бутс 2018/19.

Колишній тренер львівських Карпат очолив московський Спартак. Клуб оголосив про прихід коуча оригінальним відео – у нього потрапив і стадіон Україна.