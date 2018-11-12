Шапаренко став найкращим гравцем 15-го туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 15-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став півзахисник Динамо Микола Шапаренко.
Хавбек "біло-синіх" став найкращим гравцем за підсумками чергового туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт організації.
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До складу експертної ради, яка обрала найкращого гравця туру, увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Відзначимо, Шапаренко допоміг Динамо перемогти Маріуполь, відкривши рахунок у матчі на 33-й хвилині. Цей м'яч став вже 5-м для Миколи у останніх 4-х матчах.
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