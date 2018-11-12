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Хацкевич став найкращим тренером 15-го туру УПЛ

12:29 261 Читать на русском
Хацкевич став найкращим тренером 15-го туру УПЛ
Олександр Хацкевич / фото: Футбол 24

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 15-го туру Прем'єр-ліги.

Наставник Динамо Олександр Хацкевич визнаний найкращим тренером 15-го туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

"Людям потрібна тільки сенсація, начебто прийде чарівник, і все зміниться", – Суркіс публічно підтримав Хацкевича

У домашньому матчі Динамо розгромно перемогло Маріуполь та зберігло друге місце у турнірній таблиці. Середній бал білоруського фахівця за 15-й тур – 4,8.

Зазначимо, що хавбек Динамо Микола Шапаренко визнаний найкращим гравцем поточного туру.

Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ

Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу УПЛ
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