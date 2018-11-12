Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ

"Футбол 24" підсумовує 15 тур УПЛ. Шахтар та Динамо впевнено перемогли, серйозна заявка Олександрії на бронзу, незрозумілі перспективи Арсенала-Київ та Чорноморця.

Динамо та Шахтар – поза конкуренцією

Після єврокубкових поєдинків наші гранди нерідко проводять важкі поєдинки у чемпіонаті. Посеред тижня Динамо та Шахтар зіграли важкі матчі євротурнірів – кияни впевнено здолали Ренн, а "гірники" зазнали фіаско у поєдинку з Манчестер Сіті.

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Проте не так сталося, як гадалося. І Шахтар, і Динамо доволі легко здолали своїх опонентів. Кияни розгромили Маріуполь, для якого, за словами Ігоря Суркіса, Динамо є більшим подразником, ніж червона ганчірка для бика. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою, а от у другій половині гри "біло-сині" забили ще тричі та довели поєдинок до розгрому. Попри переконливий рахунок, не все настільки аж однозначно – азовці мали декілька моментів як мінімум у першому таймі, проте завдяки надійній грі Бойка не забили у Києві вперше за 4 останні матчі. Втім, навряд чи по ходу зустрічі в когось виникли сумніви щодо підсумкового результату.

Шахтар у Полтаві легко здолав Ворсклу. "Гірники" вирішили долю зустрічі ще в першому таймі завдяки голам Веллінгтона Нема та Майкона. У другій половині гри полтавці додали та мали декілька моментів, але команда Паулу Фонсеки візуально легко довела матчі до перемоги. Ще й не забила пенальті – найкращий бомбардир УПЛ Жуніор Мораєс пробив відверто невдало. Хоча, це важливо хіба що для самого бразильця – головне, що Шахтар морально відійшов від провального матчу проти Ман Сіті та повернувся на переможний шлях.

Карпати знову програли на виїзді, але продовжили рекордну серію, Зоря демонструє характер

Ще донедавна львів'яни мали у своєму активі вражаючу безпрограшну виїзну серію. 26 листопада 2017 року Карпати на виїзді поступились Олександрії. З того часу "леви" не знали поразок в гостях майже рік – і знову на шляху стала команда Шарана. Аж 21 жовтня "леви" не змогли здобути бодай очко у виїзному матчі УПЛ. Після того була перемога над оновленим Олімпіком, і от тепер знову поразка – цього разу від Зорі.

Зоря – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Напередодні матчу статистика була на боці господарів, які не знали поразок в матчі проти Карпат вже в 11 поєдинках. Так воно й сталось – підопічні Вернидуба здобули перемогу в другому матчі УПЛ поспіль, причому Зоря виграла вдома вперше з 4 серпня. Після двох місяців без перемог підопічні Вернидуба нарешті згадали їхній смак.

Гості ж у своєму 750-му матчі у елітному дивізіоні чемпіонату України продемонстрували непогану гру, але цього забракло для того, щоб взяти хоча б очко.

Однак є і певний позитив для Карпат – львів'яни знову забили на виїзді та продовжили рекордну результативну серію в історії клубу, яка налічує вже 13 поєдинків.

Олександрія – очевидний фаворит у боротьбі за бронзу, а от за топ-6 очікується справжня війна

Після 15 турів підопічні Шарана впевнено посідають 3 місце в чемпіонаті України, випереджаючи Ворсклу на 6 очок. Доволі пристойний гандикап, враховуючи, що у полтавців попереду ще 2 матчі у груповому турнірі Ліги Європи. Олександрія не знає поразок у 5 останніх матчах та закріпилась одразу за дома грандами. Більше того – після своєї перемоги над Арсеналом-Київ команда Шарана навіть тимчасово обійшла Динамо та на добу вийшла на другу сходинку. Напевне всі розуміють, що мова про боротьбу за другу позицію не йде – головним, і, головне, реальним завданням Олександрії є бронзові медалі.

А от у боротьбі за топ-6 не ясно взагалі нічого. Четверту Ворсклу та десятий Олімпік розділяють лише 8 очок. Кілька невдалих матчів – і ти або претендуєш на єврокубки, або починаєш побоюватись перспективи грати перехідні матчі. Що ж, це насправді класно – адже в нинішньому сезоні майже кожна команда здатна створити несподіванку, що підігріває інтерес до УПЛ в цілому.

Чорноморець та Арсенал-Київ: все дуже погано

В кого дійсно погані справи – так це у вказаних двох команд. Після приходу В'ячеслава Грозного кияни отримали психологічний всплеск та несподівано перемогли Ворсклу, проте в подальших 4-х матчах не змогли забити бодай гол, не кажучи вже про очки. От і в останньому матчі Арсенал без шансів поступився Олександрії.

Грозний у своєму стилі вже заявив, що треба сходити в церкву, а також активно виступає за розширення УПЛ до 16 команд. Наскільки це допоможе налагодити гру Арсенала – питання, мабуть, риторичне. Вже 9 очок відставання від місця, що дає право на перехідні матчі. Ще кілька таких матчів – і не допоможуть навіть вищі сили.

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У Чорноморця схожі справи. Останню перемогу "моряки" здобули ще 12 серпня. Відтоді – лише 2 нічиї і незрозумілі перспективи. Проблеми не лише на полі – нещодавно одеський клуб з власної ініціативи провів матч проти Зорі при порожніх трибунах, побоюючись зриву поєдинку фанатами.

Звісно, попереду тривала зимова пауза та трансферне вікно, яке дасть шанс підсилитись як Арсеналу, так і Чорноморцю, але наскільки вони зуміють цим скористатись – питання відкрите. Наразі саме ці два колективи виглядають найбільш безнадійно.

Швед заслужено отримав виклик у збірну України, Шапаренко набрав шикарну форму

15 тур УПЛ знову підтвердив небезпідставність сподівань на двох молодих талантів – Мар'яна Шведа та Миколу Шапаренка. Карпатівець після матчу із Зорею нарешті отримав дебютний виклик у збірну України. 8 голів та 2 асисти у 14 матчах зуміли переконати Андрія Шевченка переглянути Шведа на зборах національної команди. Саме Мар'ян є двигуном Карпат у сезоні 2018/19. Поки Карраскаль є лише тінню себе зразка минулого сезону, 21-річний Швед тягне Карпати принаймні у першу шістку.

У Запоріжжі атакувальний хавбек став автором шикарного взяття воріт, який, втім, не допоміг його команді здобути позитивний результат. Але зізнайтесь: Швед – другий бомбардир УПЛ після 15 турів: чи чекали ви такого?

Похвали заслуговує і Микола Шапаренко. 20-річний півзахисник забив вже 5-й гол у 4-х останніх матчах. "Жертвами" Шапаренка почергово стали Минай, Шахтар, Ренн та Маріуполь. Микола, якому на початку сезону не надто довіряв Олександр Хацкевич, зараз є одним із лідерів Динамо, утворивши класне атакувальне тріо з Вербічем та Циганковим. Звідси – заслужене повернення в національну збірну.

Днями 20-річний Шапаренко підписав новий довгостроковий контракт з Динамо. Очікуємо, що це лише додасть мотивації Миколі для подальшого прогресу, а недавні труднощі лише загартують талановитого хавбека.

Юрій Яковлєв, "Футбол 24"