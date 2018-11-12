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Миколенко: У збірній трішки переживаю, багатьох бачив лише по телевізору

20:36 373 Читать на русском
Миколенко: У збірній трішки переживаю, багатьох бачив лише по телевізору
Віталій Миколенко / Фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко, який отримав дебютний виклик у збірну України, поділився враженнями від перебування в національній команді.

"Трохи переживаю. Багатьох людей бачив тільки по телевізору. Приємно, що викликали, буду доводити.

"Шевченко чомусь записав його в зірки", – Леоненко не розуміє, навіщо Миколенка викликали у збірну України

Клуб – це клуб, а збірна – це збірна. У збірній потрібно виходити, доводити, що ти заслуговуєш на місце в складі", – сказав Миколенко у ефірі "Футбол News".

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