Збірна України зібралася у Києві

Гравці національної збірної України прибули у київський готель "Хаятт Рідженсі", де перебуватимуть до відльоту на матч зі Словаччиною.

Першими до розташування команди прибули наші іспанські легіонери – голкіпер Андрій Лунін та захисник Василь Кравець, які приїхали ще вчора, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Сьогодні ж серед перших поселилися всі дебютанти – Віталій Миколенко, Мар'ян Швед, Андрій Борячук, а також Сергій Болбат, для якого цей виклик до національної команди є не першим, але прем'єрним від Андрія Шевченка.

Єдиний збірник, чий рейс припадає на вечір – Євген Коноплянка, хавбек Шальке приєднається до команди близько 18 години.

Від завтрашнього ранку національна команда починає роботу. Уранці – теоретичне заняття, увечері – відкрите тренування. "Синьо-жовті" чекають на своїх уболівальників на НСК Олімпійський о 18:00.

У столиці головна команда працюватиме до четверга, коли вилетить на матч Ліги націй УЄФА до Словаччини.