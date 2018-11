Барселона розучилась перемагати з Мессі, Гвардіола б'є Моурінью, а Борусія Д – король Бундесліги: підсумки євровікенду

"Футбол 24" розповідає про найбільш знакові події європейського футбольного вікенду.

Ла Ліга – суцільне безумство. 6 перших команд на відстані 4-х очок

Хав'єр Тебас може трішки заспокоїтись. Нинішня Прімера здатна затьмарити АПЛ навіть без матчів у США чи Китаї. Одразу й не пригадаєш, коли востаннє чемпіонат Іспанії був таким інтригуючим та непередбачуваним. 6 перших команд Ла Ліги перебувають на відстані 4-х очок. Де АПЛ? Де?

Карнавал божевільних несподіванок Ла Ліги продовжився на Камп Ноу. Барселона після повернення Лео Мессі сенсаційно поступилась Бетісу, пропустивши 4 (!) голи. На Камп Ноу, Карл! Хоча, дивлячись на хід матчу, перемогу команди геніального Кіке Сетьєна язик не повернеться назвати випадковою. "Огірки" здобули заслужені три очки, продемонструвавши яскравий атакувальний футбол. Сетьєн, колекціонер великих тріумфів, красиво віддав шану своєму вчителю Йохану Кройфу...

Барселона пропускає 10 матчів поспіль – такого не було 20 років

Можливо, каталонці розучились грати зі своїм капітаном, адже без травмованого Мессі "блаугранас" не зазнали жодної поразки, розгромивши, зокрема, Реал з рахунком 5:1. Словом, не шукайте логіки у першості, де панують хаос та анархія. А як ще пояснити той факт, що Мадрид, який начебто переживав кризу століття, зараз відстає від Барси лише на 4 очки...

Хоча Реал під керівництвом Соларі поки не зустрічався з сильними командами, але позитивні зміни у грі "королів" можна помітити неозброєним оком. У Віго мадридці здобули 4-ту перемогу поспіль. Два тріумфи з цієї серії припали на матчі Прімери, де "бланкос" знову серйозно претендують на титул. Соларі вже видав найкращий дебют серед усіх наставників у 116-річній історії Реала – 4 вікторії, 15 забитих м'ячів та лише 2 пропущені. Дайте Сантьяго шанс та негайно приберіть це "в.о."!

До слова, знаковим 12-й тур Прімери став для українського голкіпера Андрія Луніна, який нарешті дебютував у чемпіонаті за Леганес. Щоправда, наш воротар отримав лише 8 хвилин, враховуючи компенсований час, щоб проявити себе. За логікою Пеллегріно – навіть травмований Куельяр краще, ніж живий-здоровий Лунін. Будемо сподіватись, що вже взимку Реал знайде для Андрія більш сприятливі умови для кар'єрного росту...

Головна "вивіска" АПЛ розчарувала, жадібний Гвардіола знову хоче титул

Манчестерське дербі повинно було стати найбільшою атракцією всього вікенду, а на практиці ми отримали сумний футбол в одні ворота. Сіті, особливо не напружуючись, тричі засмутив голами свого найлютішого ворога, та зробив чергову заявку на титул. Звісно, команді Гвардіоли поки зарано вручати головний приз АПЛ, але результати "містян" говорять самі за себе – 10 перемог при 36-ти забитих та 5-ти пропущених м'ячах.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: повний провал Моурінью, феноменальний Бернарду та рекорд Агуеро

Проти такого МЮ, який зовсім не пресингує та грає з опущеними головами, міг би непогано проявити себе навіть Олександр Зінченко, однак Пеп залишив українця поза заявкою. А шкода, адже наш хавбек дуже непогано виступив у матчі проти Шахтаря та заслужив опинитись хоча б на лаві запасних.

Серед претендентів на титул спіткнувся лише Челсі, який не зумів обіграти Евертон на Стемфорд Брідж. А ось Ліверпуль продовжує гнатись за Сіті, перемігши Фулхем. Цікаво, що вперше за всю історію АПЛ три команди (Сіті, Ліверпуль та Челсі) не зазнали жодної поразки після перших 12 турів. Цікаво, хто першим перерве рекордну серію?

