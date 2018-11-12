Швед розповів, як його зустріли у збірній України

Світ — 22:35 1138
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Золотий бутс 2018/19: українець у топ-5 найкращих, сенсація сезону – найкращий з топ-5 чемпіонатів
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Коноплянка втратив і здобув шанс: партнери ще гірші, а 2 конкуренти важко травмувались – німецькі ЗМІ оцінили українцяНімеччина — 18:50 3942
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Збірна України зібралася у КиєвіЗбірна України — 16:57 2717
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Реал сьогодні затвердить Соларі в ролі головного тренера до кінця сезону 2018/19, – MarcaІспанія — 16:45 443
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"Ноу баланса": Барселона має найгіршу оборону за 44 роки – чому Вальверде доведеться приймати непопулярне рішенняІспанія — 16:10 1967
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