Швед розповів, як його зустріли у збірній України

Вінгер львівських Карпат знає багатьох гравців національної команди завдяки виступам за "молодіжку".

"У збірній зустріли добре, все добре. Особисто знаю багатьох, зустрічалися на полі.

Збірна України зібралася у Києві

Добре знаю Васю Кравця, з ним ще в школі вчилися, з 6 років на футбол разом ходили", – сказав Швед у ефірі каналу ФФУ в Youtube.

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