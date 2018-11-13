Главные новости футбола 12 ноября: сборная Украины собралась в Киеве, определились лучшие в 15 туре УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 ноября.

УПЛ

Александр Хацкевич стал лучшим тренером 15-го тура УПЛ – его Динамо уничтожило Мариуполь. Лучшим игроком уик-энда в Украине признали хавбека "бело-синих" Николая Шапаренко, который отличился в 4 матче подряд.

А вот самым полезным футболистом украинского уик-энда по версии InStat стал вратарь Шахтера Андрей Пятов. Мы также подвели итоги очередного тура украинской Премьер-лиги и определили, что Шахтер и Динамо – вне конкуренции, а очередной шедевр Шведа привел его в национальную команду.

Сборная Украины

Сборная Украины собралась в Киеве и начала подготовку к матчам против Словакии и Турции. Сегодня "сине-желтые" проведут открытую тренировку на НСК Олимпийский.

Форвард Мариуполя Андрей Борячук получил премьерный вызов в сборную Украины. Другие дебютанты Виталий Миколенко и Марьян Швед прокомментировали, как их встретили в главной команде страны. Защитник Динамо многих видел только по телевизору, а форвард Карпат будет держаться игроков, которых знает по молодежке.

Итоги уик-энда

Главная сенсация воскресенья – поражение Барселоны от Бетиса. "Блаугранас" имеют худшую оборону за 44 года – почему Вальверде придется принимать непопулярное решение. Также мы выделили другие топ-события выходных, среди которых очередной успех Гвардиолы в дуэли с Моуринью и триумф Боруссии Д в Классикере.

Кроме традиционного ревью выступлений украинцев за рубежом, стоит обратить внимание на то, что Евгений Коноплянка потерял и получил шанс: партнеры еще хуже, а 2 конкурента тяжело травмировались. Еще один украинец – в топ-5 лучших бомбардиров зачета на Золотую бутсу 2018/19.

Бывший тренер львовских Карпат возглавил московский Спартак. Клуб объявил о приходе коуча оригинальным видео – в него попал и стадион Украины.