Борячук отримав дебютний виклик у збірну України

Форвард Маріуполя Андрій Борячук довикликаний у табір "синьо-жовтих".

22-річний нападник рішенням наставника збірної України Андрія Шевченка переведений із резервного списку футболістів до основної команди.

Борячук вже захищав кольори національної команди на молодіжному та юнацькому рівнях, забивши загалом за збірні різних вікових категорій 12 голів у 30 матчах, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Вже сьогодні Борячук разом із Шведом, який також отримав дебютний виклик у збірну, прибуде у розташування команди в Києві.

Завтра о 18:00 збірна проведе відкрите тренування для уболівальників на НСК Олімпійський. 16 листопада Україна зіграє виїзний матч Ліги націй проти збірної Словаччини, а 20 листопада проведе товариську зустріч з Туреччиною в Анталії.

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