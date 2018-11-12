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Золотий бутс 2018/19: українець у топ-5 найкращих, сенсація сезону – найкращий з топ-5 чемпіонатів

22:35 1199 Читать на русском
Золотий бутс 2018/19: українець у топ-5 найкращих, сенсація сезону – найкращий з топ-5 чемпіонатів
Золотий бутс 2019: Еміліано Сала – найкращий бомбардир з топ-5 ліг Європи

"Футбол 24" починає стежити за таблицею найкращих бомбардирів сезону в Європі. "Золотий бутс 2019" – хто ж отримає цю нагороду після Мессі?

Отож, вже листопад, а наразі у рейтингу бомбардирів Золотий бутс 2019 досі лідирують представники нижчих за рангом і коефіцієнтом ліг. Серед них і укранець. Форвард Левадії Роман Дебелко, який належить Карпатам, але до грудня 2018-го забиває в оренді, посідає високе 5-е місце в рейтингу. На рахунку 25-річного нападника 27 голів і 10 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Естонії. Очолюють рейтинг також представники тамтешньої першості. Бразилець Ліліу забив 21 гол, а грузин Закарія Бегларішвілі – 30. Водночас варто зазначити, що в рейтингу Золотий бутс голи представників естонської ліги множать лише на 1. На 3-му місці бразилець Паулінью, який за шведський Хакен наколотив 20 м'ячів (коефіцієнт чемпіонату 1,5, відтак це 30 очок). Ще один, хто випереджає Дебелка, – форвард ірландського Дандолка Патрік Хобан (29 голів)

Мессі вп'яте виграв "Золотий бутс"

Показник голів у топ-5 чемпіонатах множиться на 2. Відтак нападник Нанта Еміліано Сала, який забив 11 голів у французькій Лізі 1, ділить з форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе 8-е місце (по 22 очки). Партнер останнього Неймар відзначився 10 разів за сезон і посідає 12-й рядок за кількістю очок у Золотому бутсі та 3-й у найкращих чемпіонатах Європи.

Лео Мессі (чинний володар трофею наразі лише 16-й) та Луїс Суарес (обидва Барселона), Кшиштоф Пйонтек (Дженоа) і Лука Йовіч (Айнтрахт) забили по 9 голів і посідають у загальному заліку місця з 15-го по 20-е. Фактично саме ці бомбардири з найкращих ліг вестимуть боротьбу за звання найкращого голеадора Європи 2018/19, коли у менш значимих першостях завершиться сезон.

Золотий бутс 2019

Найкращий бомбардир чемпіонату України посідає лише 26-е місце в заліку. Форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс забив 11 голів (коефіцієнт УПЛ – 1,5), тож заробив 16,5 бала в загальному заліку. Найкращий голеадор Прем'єр-ліги серед українців, вінгер Карпат Мар'ян Швед забив 8 м'ячів і посідає 128-е з 12-ма очками.

Кріштіану Роналду, який здобував нагороду 4 рази (лише в Мессі їх більше), наразі плететься на 39-му місці (8 голів, 16 очок). Навіть в межах чемпіонату Італії форвард Ювентуса ділить 2-3 місця з Чіро Іммобіле та поступається Пйонтеку.

І ще один цікавий момент, який виходить трохи за рамки Золотого бутса: півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко за останні 4 матчі забив 5 голів у всіх турнірах – більше тільки в Мессі (6). Суарес і Сала відзначилися також по 5 разів, а Роналду і Ройс того менше – 4.

Еміліано Сала – сенсаційний снайпер Європи: він не перейшов у Динамо та "запалив" після відставки екс-тренера Шахтаря

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