toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЗБІРНА УКРАЇНИ БАРСЕЛОНА - БЕТІС

Спартак оголосив про прихід Кононова оригінальним відео – у нього потрапив і стадіон Україна

16:00 371 Читать на русском
Спартак оголосив про прихід Кононова оригінальним відео – у нього потрапив і стадіон Україна
Олег Кононов на стадіоні Україна / фото: ФК Карпати

Спартак креативно підійшов до оголошення Олега Кононова новим головним тренером команди.

При оголошенні Олега Кононова новим головним тренером Спартака московський клуб виклав у своєму Twitter спеціальний відеоролик.

У відео почергово з'являються арени команд, які протягом своєї кар'єри очолював 52-річний фахівець: Карпати, Севастополь, Кубань, Терек (нині – Ахмат), Арсенал Тула та Спартак. Першим у відео показаний стадіон Україна, на якому Карпати виступали за часів Кононова (2008-2011).

"Я – росіянин, але у Львові ставлення до мене завжди було хорошим". Правила життя Олега Кононова

Нагадаємо, сьогодні Олег Кононов став новим головним тренером Спартака. Екс-тренер Динамо Рауль Ріанчо, який виконував обов'язки наставника, покинув клуб. Контракт Кононова розрахований до завершення сезону 2019/20.

Теги
Росія Відеоновини Олег Кононов Олег Кононов Україна Карпати Карпати Спартак Москва Спартак Москва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
0
год
:
50
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук