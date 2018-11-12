Спартак оголосив про прихід Кононова оригінальним відео – у нього потрапив і стадіон Україна

Спартак креативно підійшов до оголошення Олега Кононова новим головним тренером команди.

При оголошенні Олега Кононова новим головним тренером Спартака московський клуб виклав у своєму Twitter спеціальний відеоролик.

У відео почергово з'являються арени команд, які протягом своєї кар'єри очолював 52-річний фахівець: Карпати, Севастополь, Кубань, Терек (нині – Ахмат), Арсенал Тула та Спартак. Першим у відео показаний стадіон Україна, на якому Карпати виступали за часів Кононова (2008-2011).

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Нагадаємо, сьогодні Олег Кононов став новим головним тренером Спартака. Екс-тренер Динамо Рауль Ріанчо, який виконував обов'язки наставника, покинув клуб. Контракт Кононова розрахований до завершення сезону 2019/20.