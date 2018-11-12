Коноплянка втратив і здобув шанс: партнери ще гірші, а 2 конкуренти важко травмувались – німецькі ЗМІ оцінили українця

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка міг все перевернути в матчі свого Шальке проти Айнтрахта, проте не скористався шансом відвоювати місце у стартовому складі. "Футбол 24" наводить суворі оцінки німецької преси на адресу 29-річного вінгера, в якого, попри все, може з'явитись більше часу на гру.

Коноплянка вийшов на заміну в останньому перед паузою на матчі збірних поєдинку Бундесліги. Після цього Шальке посипався і розгромно поступився, хоча Євген мав блискучий шанс стати рятівником за рахунку 0:2. Команда Тедеско зазнала першого фіаско після 4-матчевої безпрограшної серії у всіх матчах та однієї поразки за 9 ігор. Над зоною вильоту після синхронних перемог тріо аутсайдерів уже лише 1 бал переваги, а з останнім місцем різниця у 2.

У команди українця найгірша атака сезону – лише 8 забитих м'ячів за 11 турів. За весь попередній сезон, а це втричі більше поєдинків, Шальке програв стільки ж (7), скільки вже у чемпіонаті Німеччини 2018/19. Добре хоч у Лізі чемпіонів відірвались від єдиного конкурента в боротьбі за 2-е місце на 4 пункти. Хоча загалом витрачені на літніх новачків 54 млн євро не працюють, і Гельзенкірхен планує виходити на трансферний ринок узимку із серйозними намірами.

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Як пише Revier Sport, між високошвидкісними гравцями найпринциповішого суперника кобальтових Борусії Д і темпом трактору футболістів Шальке цілі світи різниці. При тому, що не так давно в рурському дербі значно крутіше виглядали гельзенкірхенці. Камінець в город атакувальних гравців, серед яких і Коноплянка. Коли шалькери підійшли до своїх фанатів, ті, хто зазвичай плескали і підбадьорували, зловісно мовчали. Тедеско на правах чинного віце-чемпіона має в рази більший кредит довіри від керівництва, але боротьба за виживання для такого клубу це принизливо. Можливо, тому Сандро Шопф, який останнім часом грає по всьому флангу Коноплянки, невдоволено відповідав журналістам такими словами: "Буде певним перебільшення сказати, що ми змагаємось за те, щоб не вилетіти. Однак таблиця не бреше".

Дивіться відео, як Коноплянка втратив шанс забити гол Айнтрахту (з 5:03)

За матч проти Айнтрахта Коно отримав жахливі оцінки від німецької преси. Так, Revier Sport поставив українцю 4 з мінусом: "Вийшов замість травмованого Ута, але не показував жодних ознак життя, поки не потрапив у поперечину". Того ж Марко оцінили у 3 (в Німеччині найкращий бал – це одиниця). Утім інших гравців атаки також не пошкодували. Бургшталлеру та Каліджурі дісталось 4 з мінусом, Емболо та лівому крайку Шопфу – взагалі по 5.

За версією статистичних ресурсів Sofa Score та Whoscored, Коноплянка був навіть гіршим, ніж партнери, які вийшли на заміну на менший ігровий час. Жодного гострого пасу та навісу, 80% точності передач і лише 1 удар за 36 хвилин на полі. Від авторитетного видання Kicker екс-дніпрянин отримав 4 бали. Гірше в Емболо та Бургшталлера з гравців атаки, а також Сердара, Бенталеба і Стамбулі (всі по 4).

Ruhr Nachrichten пише, що втрачений момент українця був символом того, яка велика різниця на полі була між Шальке та клубом, який сенсаційно увірвався в зону Ліги чемпіонів, посунувши Баварію. "У нас надто мало гравців, які дійсно голодні до гри і готові здійснити спринт на 20 метрів. Не тільки нападники. Нас замало у штрафному суперника, якому стає легше захищатись проти такої команди", – австрійський форвард Бургшталлер доволі відверто натякає на проблеми з амбіцями та креативом у його партнерів.

Наставник гельзенкірхенців похвалив свою команду за перший тайм і назвав ніяким другий. Сумно, адже Коноплянка вийшов по перерві, лише вимушено замінивши Марко Ута. Нападник Шальке отримав серйозну травму м'язів стегна і, схоже, вибув на декілька тижнім мінімум. Тож, імовірно, шансів у Євгена на вихід хоча б у дуеті форвардів побільшає. Або на місці іншого універсального форварда Емболо, який вдруге за період у клубі отримав важке пошкодження. У понеділок, 12-го листопада, стало відомо, що швейцарець прибув у лави національної збірної на милицях – підозрюють перелом лівої ноги.

Команді потрібні були зміни і без травм. Спосіб організації гри минулого сезону вже не дає результату. Тедеско чекає дуже напружений зимовий період, а за 6 тижнів до відкриття трансферного вікна потрібно зробити все, щоб не повернутись на дно таблиці – попереду важкі виїзди в Аугсбург та Хоффенхайм і дербі з Борусією Дортмунд.