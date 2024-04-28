ПСЖ не зумів здобути перемогу над Гавром (3:3) у 31 турі Ліги 1. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 31 тур

ПСЖ – Гавр – 3:3

Голи: Барколя, 29, Хакімі, 78, Рамуш, 90+5 – Опері, 19, Айю, 38, Туре, 61 (пен)

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Луїс Енріке вкотре у другій половині сезону залишив Мбаппе на лаві запасних. Кіліана довелося випускати на поле, але француз запам'ятався лише суперечкою з арбітром матчу. У першому таймі Гавр шокував ПСЖ, забивши вже на 19 хвилині. Барколя поновив рівновагу, але гості зуміли вийти вперед ще до свистка на перерву.

У другому таймі Луїс Енріке провів низку незрозумілих замін, але це не дало швидкого результату. Ба більше, Гавр подвоїв перевагу. Хакімі вдалося скоротити відставання на 78 хвилині. Парижани тисли на суперника, хоча здавалося, що гості втримають перемогу. І так могло статися, якби не Рамуш, який набрав чудову форму. Португалець у компенсований час приніс нічию ПСЖ. Титул парижани не здобули, оскільки все залежатиме від матчу Монако, який зіграє в неділю, 29 квітня.

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