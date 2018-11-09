Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський

"Сиьно-жовті" проведуть відкриту тренувальну сесію для вболівальників напередодні міжнародних матчів.

Офіційний сайт Федерації футболу України повідомляє, що національна команда проведе відкрите тренування 13 листопада, у Києві на НСК Олімпійський.

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Перед початком заняття гравці поспілкуються з представниками мас-медіа у мікст-зоні арени. Заняття розпочнеться о 18 годині за Києвом.

Зазначимо, поєдинок Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада в словацькій Трнаві. Після цієї зустрічі "синьо-жовті" полетять до Анталії, де зіграють товариський матч проти Туреччини.

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