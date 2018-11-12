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Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер Сіті

14:35 1589 Читать на русском
Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер Сіті
Лунін дебютував за Леганес у Прімері / фото: ФК Леганес
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

У частині європейських чемпіонатів ці вихідні стали визначальними. Відтак, сміливо можемо вітати із чемпіонством в Естонії Андрія Марковича, а також трохи засмутитися через програні гонки бомбардирів у Казахстані, Латвії та Естонії. Ще одна ложка дьогтю – несподівана поразка Ференцвароша Сергія Реброва та Івана Петряка від останньої команди угорської ліги, де виступає Юрій Габовда.

Крім того, вітаємо з дебютом Андрія Луніна (мабуть, хотілося, щоб він був менш спонтанним), відзначаємо прогрес Едуарда Соболя, якісний футбол від Євгена Шахова, вихід у старті Артема Мілевського, хороший екзамен для Олександра Кучера та захоплюємося розбірками у Бельгії та Білорусі, де ключовими дійовими особами були наші земляки. Проте це далеко не все, що приготував нам минулий уік-енд. Було по-справжньому цікаво!

Англія

Олександр Зінченко у заявку на манчестерське дербі не потрапив, зате познайомив Олександра Усика зі своїми партнерами.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 1 матч, 90 хвилин

Іспанія

Андрій Лунін доволі незвично дебютував у Прімері. В поєдинку Леганеса проти Жирони (0:0) українцю довелося вступати в гру на 86-й хвилині після травми конкурента Пічу Куельяра.

Луніну не потрібно плекати зайвих надій після дебюту в Прімері – травма конкурента не серйозна

Луго Василя Кравця знову не переміг – українець відіграв весь матч, а його команда вдома поступилася Алькоркону (0:1).

У неділю Роман Зозуля відіграв 90 хвилин у безгольовому протистоянні Тенеріфе-Альбасете.

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Андрій Лунін (Леганес) – 1 матч, 4 хвилини

Василь Кравець (Луго) – 11 матчів, 3 ж.к., 963 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 12 матчів, 3 голи, 4 ж.к., 1039 хвилин

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Євген Коноплянка двічі за тиждень опинявся на лавці запасних. У Лізі чемпіонів проти Галатасараю (2:0) українець на поле не виходив, а от в Бундеслізі вступив у гру проти Айнтрахта на 54-й хвилині, коли команди голів ще не забивали. Після цього гельзенкірхенці пропустили тричі і програли у Франкфурті 0:3.

Борис Тащи провів весь матч за Дуйсбург, а його команда на виїзді розійшлася миром із Зандхаузеном (0:0). Українець запам’ятався лише тим, що заробив на собі жовту картку для суперника.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 5 матчів, 1 ч.к., 296 хвилин

Борис Тащи (Дуйсбург) – 13 матчів,1 гол, 3 ж.к., 899 хвилин

Франція

Пилип Будківський з лави запасних спостерігав за тим, як його Сошо у матчі-трилері програв Гавру (2:3).

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Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

Роман Безус повернувся на поле після травми і вже на 13-й хвилині гри проти Ейпена віддав гольову передачу.

Екс-гравець Ворскли також взяв участь у другій гольовій атаці своєї команди. Українець був замінений на 68-й хвилині, коли його Сент-Трюйден перемагав 3:1. До кінця зустрічі команда Безуса забила ще раз.

Руслан Маліновський отримав жовту картку у грі з Ексельсіором, відіграв весь поєдинок, проте його Генк розійшовся миром із суперником (0:0). Трохи раніше в Лізі Європи Генк також зіграв внічию з Бешикташем (1:1), а Маліновський відбігав 60 хвилин.

Євген Макаренко, Роман Яремчук та Ігор Пластун зустрілися в протистоянні Андрелехта і Гента (2:0). Кожен з наших відзначився по-своєму: Макаренко віддав гольову передачу і провів класний матч, Пластун отримав вилучення на останній хвилині зустрічі через те, що намагався не дозволити супернику вийти віч-на-віч з голкіпером, а Яремчук при рахунку 0:1 влучив у хрестовину.

Дубль Дьємерсі Мбокані допоміг Антверпену святкувати перемогу над Остенде (2:0). Єгор Назарина відіграв весь матч і долучився до першої гольової атаки своєї команди.

Мбокані – зліва, Назарина - справа

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Ігор Пластун (Гент) –13 матчів,1 ч.к.,1170 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 13 матчів, 3 ж.к., 1054 хвилини

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 10 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1 ч.к., 831 хвилина

Роман Яремчук (Гент) – 15 матчів, 5 голів, 2ж.к., 1147 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 14 матчів, 7 голів, 3ж.к., 1 ч.к.,1087 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 7 матчів, 427 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк)

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

Олександр Кучер вперше в сезоні вийшов у старті Кайсеріспора на протистояння з Галатасараєм (0:3). Господарі грали в доволі авантюрний футбол, а лінія захисту Кайсеріспора інколи знаходилася в районі центрального кола. Незважаючи на три пропущені голи, Кучер відвертих помилок не допускав. Тільки в епізоді з першим голом (на фото) Олександр дозволив пробити по воротах супернику, після чого Галатасарай відправив м’яч у сітку завдяки добиванню.

Коньяспор обіграв Анкарагюджю (2:0), а Євген Опанасенко з’явився на полі на 64-й хвилині, коли його команда володіла перевагою в один м’яч.

Олександр Гладкий провів 14 хвилин у матчі Різеспора та Істанбул Башакшехір (1:2). Після виходу українця на поле Різеспор забив, щоправда, без участі нашого бомбардира.

Сергій Рибалка в понеділок був замінений на 90-й хвилині матчу з Коньяспором (0:0), а на вихідних провів на лаві запасних матч Бешикташ-Сівасспор (1:2).

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 11 матчів, 890 хвилин

Євген Селезньов (АкхісарБеледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 3 матчі, 172 хвилини

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 4 матчі, 49 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 3 матчі, 95 хвилин

Олександр Гладкий (Різеспор) – 7 матчів,1 ж.к., 78 хвилин

Греція

Вперше у заявку ПАС Яніна потрапив вихованець Динамо Владислав Наумець. Його команда поступилася на виїзді Ларісі (0:2), а на 83-й хвилині гру рятувати вийшов Орест Кузик. На жаль, українцю змінити хід подій на полі не вдалося.

Дмитро Чигринський на тижні відіграв 90 хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії (0:2), а на вихідних не потрапив у заявку на гру з Атромітосом. АЕК знову програв 0:2.

Євген Шахов та Євген Хачеріді допомогли ПАОКу перемогти Панаітолікос (2:1). Перший відіграв 72 хвилини, а Хачеріді з’явився на полі на заключні 5 хвилин. Шахов долучився до обох голів – спочатку відпасував на правий фланг на Дімітріса Лімніоса, який навісив у штрафний майданчик на Александара Прійовіча. В другому епізоді Євген потужно пробив, м’яч влучив у воротаря і перекладину, а далі було добивання від Чуби Акпома у майже порожні ворота.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 2 матчі, 2 ж.к., 180 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 4 матчі, 1 ж.к., 280 хвилин

Орест Кузик (Яніна) – 4 матчі, 177хвилин

Владислав Наумець (Яніна)

Дмитро Чигринський (АЕК) – 5 матчів, 450 хвилин

Ілля Марковський (ПАОК)

Чехія

Тарас Качараба за тиждень зіграв 180 хвилин, а його Слован двічі мінімально переміг 1:0. Спочатку Младу Болеслав, а потім Словацко.

У четвер Едуард Соболь вийшов у старті Яблонця на матч з Астаною (1:2) і був замінений на 72-й хвилині.

На вихідних Соболь знову з’явився з перших хвилин у двобої з Богеміансом (3:1) і відіграв 74 хвилини. В дебютному матчі в чеському чемпіонаті Едуард відзначився заробленим пенальті. Вже на 10-й хвилині український захисник прокидав собі м’яч на хід у штрафному майданчику, а суперник зіграв рукою. Пенальті успішно реалізував Міхал Травнік.

Тарас Качараба (Слован) – 13 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1126 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець)– 1 матч, 74 хвилини

Данія

Мідтьюланд розтрощив Вайле (5:0), Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт спостерігав за цим із лави запасних, а Владлен Юрченко в заявку не потрапив.

Юрій Яковенко вийшов на 68-й хвилині у матчі Оденсе-Есб’єрг за рахунку 1:1. За відведений час українець отримав жовту картку, а його команда пропустила гол на третій компенсованій хвилині і програла 1:2.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 12 матчів, 2 голи, 2ж.к., 395 хвилин

Владіс-ЕммерсонІллой-Айєт (Вайле) – 4 матчі, 2 ж.к., 201 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Мирослав Славов (Вендіссель) – 3 матчі, 197 хвилин

Роман Мисак (Орхус)

Владлен Юрченко (Вайле) – 2 матчі, 27 хвилин

Сербія

Раднічки у дивному матчі перемогли Пролетер (2:1), а наш Тарас Бондаренко провів на полі весь поєдинок.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 12 матчів, 1 гол, 982 хвилини

Сергій Кулинич (Спартак) – 2 матчі, 98 хвилин

Македонія

Вардар сенсаційно поступився останній команді ліги Шкупі (0:1) і втратив лідерство. Євген Новак провів на полі весь поєдинок.

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Євген Новак (Вардар) – 14 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1260 хвилин

Хорватія

Осієк без Дмитра Льопи обіграв Славен Копрівніцу (2:0).

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Дмитро Льопа (Осієк) – 4 матчі, 1 ж.к., 116 хвилин

Словаччина

Продовжує отримувати всього мало практики наш Станіслав Біленький. Цього разу екс-гравець Олімпіка вийшов на поле на 88-й хвилині матчу проти Ружомберока. На той момент його ДАК вів у рахунку 1:0 – двобій так і закінчився.

Данило Бескоровайний допоміг перемогти Земпліну – українець відбігав весь матч проти Спартака з Трнави (1:0).

Трилер між Нітрою та Слованом завершився перемогою команди Артема Сухоцького, який відіграв весь матч (2:1). По перерві у складі Нітри з’явився Ілля Чередниченко, а його команда тут же забила. Гра запам’яталася трьома вилученнями і тим, що фанати Слована жбурнули пивом у футболіста Нітри. Наш Чередниченко першим взявся заспокоювати братиславських бешкетників.

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Артем Сухоцький (Слован) –10 матчів, 1 ж.к., 883 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 9 матчів,3 ж.к., 741 хвилина

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 9 матчів, 1 гол, 364хвилини

Ілля Чередниченко (Нітра) – 9 матчів, 1 ж.к., 313хвилин

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 4 матчі, 9 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

Тур в чемпіонаті Угорщини ознаменувався гучною сенсацією за участю українців. Остання команда ліги Халадаш з Юрієм Габовдою приймала лідера першості Ференцварош Сергія Реброва та Івана Петряка. Битва завершилася прозаїчно – арбітр призначив по пенальті у ворота кожної з команд. Краще своїм шансом скористався аутсайдер. Ні Петряк, ні Габовда участі в ключових епізодах не брали, проте Юрій отримав жовту картку за надмірні апеляції, коли на 78-й хвилині суддя призначав пенальті у ворота його команди.

Габовда і Петряк в лівій частині кадру

Сергій Шестаков допоміг своєму Дьошдьору здолати Дебрецен (1:0), у воротах якого стояв Олександр Надь. Обидва провели по 90 хвилин. У ворота Надя влетів шалений м’яч, з яким впоратися було надзвичайно складно. Зрештою, наш голкіпер трохи задалеко вийшов із рамки.

У старті Кішварди вийшов Артем Мілевський і долучився до забитого голу у ворота Уйпешта (про це пише офіційний сайт Кішварди). Розгледіти що-небудь на відео вкрай важко - матч проходив у шаленому тумані і до останнього перебував під загрозою зриву.

Уйпешт відповів чотирма голами і тріумфував 4:1. Мілевського замінили на 71-й хвилині при рахунку 1:2, а на 79-й хвилині на полі з’явився Богдан Мельник.

Артем Кичак та Євген Селін відіграли весь матч за МТК, який з великими труднощами здолав Академію Пушкаша (3:2).

Шандор Вайда відіграв 89 хвилин за Мезакьовешд і допоміг перемогти Відеотон (1:0).

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 9 матчів: 5 перемог, 2 нічиїх, 2 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 14 матчів, 18 пропущених голів, 2 ж.к., 1260 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 14 матчів, 19 пропущених голів, 1 ж.к., 1260 хвилин

Євген Селін (МТК) – 11 матчів, 2ж.к., 854 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 14 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 1133 хвилини

Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 12 матчів, 1 ж.к., 1036 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 7 матчів, 1 ж.к., 377 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 11 матчів, 494 хвилини

Юрій Габовда (Халадаш) – 12 матчів, 3 ж.к., 1035 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 4 матчі, 283 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 11 матчів, 902 хвилини

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 13 матчів, 3 голи, 1002 хвилини

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 1 матч, 39 хвилин

Артем Мілевський (Кішварда) – 4 матчі, 1 ж.к., 143 хвилини

Андрій Черепко (Кішварда)

Польща

Олексій Дитятьєв відіграв весь матч проти Лехії, проте його Краковія програла. Все вирішив єдиний гол, пропущений наприкінці зустрічі. Безпосередньої вини українця у цьому голі немає, хоча загалом вся оборона клубу з Кракова зіграла в цьому епізоді жахливо.

Після видатного матчу у минулому турі Антон Каніболоцький пропустив чотири голи від Арки. Захисники Медзі дозволяли футболістам з Гдині розстрілювати свого воротаря з різних позицій. Незважаючи на 0:4, звинувачувати українця у пропущених голах не варто. Єдина похибка – епізод з четвертим пропущеним голом, коли Антон зіграв не ідеально під час подачі від кутового.

Володимир Костевич відіграв 90 хвилин проти Ягеллонії (2:2) і отримав непогані оцінки від польської преси. Безпосередньої участі в голах не брав, проте в моменті з другим пропущеним голом міг зіграти надійніше.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 12 матчів, 2 ж.к., 1000 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 8 матчів, 15 пропущених голів, 720 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 9 матчів, 1 гол, 745 хвилин

Білорусь

В п’ятницю Городея здолала брестське Динамо (1:0), за яке по 90 хвилин зіграли Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

В двобої Іслочі та Вітебська по 90 хвилин провели троє українців – команда Михайла Калугіна програла колективу Артема Старгородського та Олега Карамушки.

Неман вдома зіграв внічию зі Смолевичами (1:1), у складі яких від дзвінка до дзвінка відіграли Сергій Рожок та Олександр Каплієнко. Вихованець запорізького Металурга класно виконав штрафний і віддав гольову передачу на партнера.

Пас Олександра на 01:20

Могильовський Дніпро Сергія Літовченка попрощався з елітним дивізіоном і поступився – цього разу Торпедо (0:3). У складі дніпрян 80 хвилин відіграв Андрій Деркач.

Зустріч Торпедо-БелАЗу та Луча завершилася без голів, а на лаві запасних опинилися Богдан Мишенко, Дмитро Юсов та Денис Шеліхов. Тренери випустили на заключні 25 хвилин зустрічі лише Мишенка.

Аж семеро українців вийшли на матч Гомель-Мінськ (0:2). Не дивно, що ключову роль у цьому протистоянні відіграли саме наші земляки. Спочатку на 76-й хвилині Владислав Насібулін відкрив рахунок, а на 87-й Євген Бохашвілі його подвоїв з пенальті. За гостей усі 90 хвилин також відбігав Олександр Васильєв. У складі Гомеля провели весь поєдинок Сергій Шаповал, Дмитро Терещенко та Бадрі Акубардія, а Олександр Батищев був замінений на 83-й хвилині.

Старт епізодів з українськими голами на 05:55

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Сергій Літовченко (Дніпро Мг) – 10 матчів: 1 перемога, 2 нічиї, 7 поразок

Андрій Деркач (Дніпро Мг) – 9 матчів, 2 ж.к., 800 хвилин

Євген Чепурненко (Дніпро Мг) – 6 матчів, 343 хвилини

Артем Пилипенко (Дніпро Мг)

Сергій Рудика (Дніпро Мг) – 12 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 966 хвилин

Владислав Насібулін (ФК Мінськ) – 8 матчів, 4 голи, 1 ж.к., 637 хвилин

Олександр Васильєв (ФК Мінськ) – 23 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 2054 хвилини

Євген Бохашвілі (ФК Мінськ) – 12 матчів, 3 голи, 2 ж.к., 1066 хвилин

Анатолій Тимофєєв (Смолевичі) – 23 матчі, 27 пропущених голів, 2070 хвилин

Сергій Рожок (Смолевичі) – 21 матч, 3 ж.к., 1699 хвилин

Олександр Каплієнко (Смолевичі) – 26 матчів, 4 ж.к., 2253 хвилин

В’ячеслав Лухтанов (Смолевичі) – 9 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 705 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо БелАЗ) – 24 матчі, 5 голів, 4 ж.к., 1378 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо БелАЗ) – 24 матчі, 5 голів, 1133 хвилини

Олег Карамушка (Вітебськ) – 19 матчів, 1 гол, 1481 хвилина

Артем Старгородський (Вітебськ) – 12 матчів, 1047 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Бр) – 10 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 735 хвилин

Олександр Нойок (Динамо Бр) – 12матчів, 2 голи, 2 ж.к., 998 хвилин

Денис Шеліхов (Луч Мінськ) – 15 матчів, 24 пропущених голи, 1350 хвилин

Михайло Калугін (Іслоч) – 7 матчів, 2 ж.к., 608 хвилин

Руслан Зубков (Неман) – 2 матчі, 54 хвилини

Олександр Батищев (Гомель) – 28 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2465 хвилини

Сергій Шаповал (Гомель) – 10 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 858 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 27 матчів, 5 ж.к., 2390 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 10 матчів, 1 гол, 864 хвилини

Казахстан

В останньому турі чемпіонату Казахстану Кайрат та карагандинський Шахтар сильнішого не виявили (0:0). За гостей 90 хвилин провів Євген Ткачук, а у складі алматинців відразу по перерві вийшов Адерінсола Есеола, який із 17 голами (9 за Кайрат, 8 за Акжайик) фінішував на другій сходинці у списку бомбардирів ліги. Ця нічия дозволила Шахтарю врятуватися від вильоту з КПЛ. У липні гірників очолив Ніколай Костов, якому допомагає молодий український наставник Кирило Нестеренко.

Тобол розгромив Кизил-Жар (3:0), завоював бронзові медалі і відправив суперника у нижчий дивізіон. Дмитро Непогодов розпочав матч із заміни, однак вступив у гру на 46-й хвилині. Весь матч за гостей провів Максим Драченко, а Олександр Стеценко був замінений в перерві.

Ордабаси мінімально здолали Атирау і посіли четверту сходинку, а екс-гравці Чорноморця Кирило Ковальчук та Різван Аблітаров відіграли по 90 хвилин один проти одного.

Актобе вдома програло Кайсару (0:2), а наш Володимир Аржанов за переможців відіграв 62 хвилини.

В останньому турі в еліті Акжайик Сергія Зайцева знову зазнав поразки. Євген Боровик, Сергій Басов та Андрій Ткачук відіграли весь поєдинок, проте Жетису вдалося перемогти 3:1. В Боровика вже звично було багато роботи і язик не повернеться звинувачувати його у пропущених голах.

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Роман Григорчук (Астана) – 7 матчів: 5 перемог, 2 нічиї

Сергій Зайцев (Акжайик) – 13 матчів: 1 перемога, 4 нічиї, 8 поразок

Ігор Худоб’як (Акжайик) – 29 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2016 хвилин

Андрій Ткачук (Акжайик) – 31 матч, 1 гол, 2 ж.к., 2652 хвилини

Амбросій Чачуа (Акжайик) – 11 матчів, 4 ж.к., 990 хвилин

Євген Боровик (Акжайик) – 22 матчі, 2 ж.к., 33 пропущених голи, 1936 хвилин

Сергій Басов (Акжайик) – 32 матчі, 1 гол, 8 ж.к., 2880 хвилин

Адерінсола Есеола (Кайрат) – 16 матчів, 9 голів, 5 ж.к., 994 хвилини

Дмитро Непогодов (Тобол) – 28 матчів, 2 ж.к., 27 пропущених голи, 2475 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 30 матчів, 4 ж.к., 2564 хвилини

Руслан Степанюк (Жетису) – 12 матчів, 4 голи, 1 ч.к.,910 хвилин

Володимир Аржанов (Кайсар) – 27 матчів, 3 голи, 2 ж.к., 2030 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 28 матчів, 7 ж.к., 2422 хвилини

Максим Драченко (Кизил-Жар) – 16 матчів, 2 ж.к., 1384 хвилини

Олександр Стеценко (Кизил-Жар) – 9 матчів, 2 ж.к., 487 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 26 матчів, 1 гол, 5 ж.к., 1 ч.к., 2286 хвилин

Олександр Мігунов (Шахтар Караганда) – 15 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1231 хвилина

Кіпр

Ерміс перервав свою 6-матчеву програшну серію. Команда з Арадіппу до перерви тричі забила Пафосу і перемогла 3:0. Ярослав Мартинюк відіграв весь матч і записав на свій рахунок третій гол Ерміса, реалізувавши пенальті.

Гол Ярослава на 02:10

Євген Павлов у понеділок відіграв 90 хвилин і отримав жовту картку в двобої з Неа Саламіс (0:1), а на вихідних просидів весь поєдинок Докса-Омонія (1:2) на лаві запасних.

________________

Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 7 матчів, 2ж.к., 400 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 768 хвилин

Болгарія

Верея вдома програла Етару (0:1), а наш Денис Васильєв відіграв весь поєдинок. Господарі захищалися протягом всього матчу, проте не вистояли, пропустивши за 6 хвилин до завершення зустрічі.

Денис Васильєв (Верея) – 10 матчів, 1 ж.к., 831хвилина

Молдова

Богдан Бойчук та Владислав Краєв вийшли в старті Динамо-Авто та допомогли обіграти Петрокуб (1:0).

Весь матч за Зорю із Бельц провів Олег Єрмак – його команда зіграла внічию зі Сфинтул Георге (1:1). Українець виконав штрафний, після чого м’яч політав по штрафному майданчику і таки влетів у ворота від ноги гравця гостей. Олег традиційно був активним, однак саме через його фланг Сфинтул Георге зрівняв рахунок.

Шериф програв Зімбру 0:1, проте Андрія Блізніченка все ще не було у заявці новоспеченого чемпіона.

Богдан Бойчук (Динамо-Авто) – 19 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1701 хвилина

Олег Єрмак (Зоря Бєльці) – 20 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 1530 хвилин

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 11 матчів, 2 ж.к., 860 хвилин

Олександр Лапін (Динамо-Авто) – 4 матчі, 259 хвилин

Андрій Блізінченко (Шериф)

Азербайджан

Дмитро Безотосний знову спостерігав за грою Габали з лавки запасних – його конкурент Агіль Мамедов пропустив тричі від Карабаха.

Віталій Квашук розпочав матч Сабах-Сабаїл (0:4) зі старту, однак був замінений в перерві, коли його команда пропустила двічі. Перша гольова атака гостей розпочалася з втрати м’яча українського футболіста.

65 хвилин за Нефтчі відбігав Кирило Петров. Українець йшов з поля, коли його команда мінімально перемагала. Матч завершився внічию 2:2.

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Марко Девіч (Сабах) – 8 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 720 хвилин

Віталій Квашук (Сабах) – 10 матчів, 1 ж.к., 725 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 7 матчів, 10 пропущених голи, 540 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 9 матчів, 785 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2 ж.к., 426 хвилин

Вірменія

Пюнік на виїзді обіграв Лорі (1:0), а за переможців весь поєдинок відбігав Максим Трусевич. У складі господарів вперше в заявку потрапив 20-річний кіпер Данило Рябенко. У гру він вступив лише номінально, коли у середині другого тайму на полі спалахнула бійка, участь в якій брали обидві лави запасних.

Олександр Тупчієнко зіграв 90 хвилин за Арцах, який розійшовся миром із Алашкертом (0:0).

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Максим Трусевич (Пюнік) – 12 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1034 хвилини

Олександр Тупчієнко (Арцах) – 10 матчів, 2 ж.к., 821 хвилина

Данило Рябенко (Лорі)

Грузія

Діла приймала Колхеті і долю цього протистояння вирішив один гол. Приємно, що на 87-й хвилині черговий результативний удар на свій рахунок записав наш Микола Ковталюк.

Гол Миколи на 02:01:40

Українець продовжує набирати форму після травми, що не впливає на його результативність. Ковталюк продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира (як на зло, хет-трик у цьому турі оформив екс-гравець Маріуполя Георгій Габедава, який виступає за Чіхуру і відірвався від Ковталюка на три голи). За Колхеті весь матч провів Станіслав Причиненко. Кримчанин отримав жовту картку.

Тбіліське Динамо вдома було розгромлене Чіхурою (1:4). Наш Дмитро Іванісеня провів весь матч, проте до активу його записати не може. Чимало проблем флагмана грузинського футболу прийшли саме з опорної зони, за яку відповідає уродженець Кривого Рогу.

Самтредіа вдома зазнав неймовірної поразки – кутаїське Торпедо не помітило опонента – 8:0. Відразу по перерві на полі з’явився Ігор Кошман (за рахунку 0:3), а весь матч за тріумфаторів зіграв Олександр Азацький.

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 29 матчів, 3 голи, 5 ж.к., 2224 хвилини

Микола Ковталюк (Діла) – 27 матчів, 17 голів, 3 ж.к., 1825 хвилин

Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина

Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Ігор Кошман (Самтредіа) – 14 матчів, 1 гол, 816 хвилин

Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин

Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин

Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин

Кирило Дорошенко (Колхеті) – 13 матчів, 1 гол, 992 хвилини

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 14 матчів, 3 ж.к., 1260 хвилин

Станіслав Причиненко (Колхеті) – 7 матчів, 1 ж.к., 550 хвилин

Латвія

Вже у статусі чемпіона Рига Віктора Скрипника приймала Спартак з Юрмали і подарувала вболівальникам феєрію – 4:4.

На рахунку нашого Володимира Баєнка 90 хвилин, жовта картка і забитий гол.

Гол Володимира на 01:26:30

Вентспілс розгромив Метту (4:1), Артема Філімонова та Гіулі Манджгаладзе у заявці не було, зате їхня команда здобула срібні медалі чемпіонату Латвії.

Бронзу виборола РФШ Максима Марусича, який в останньому турі програв титул найкращого бомбардира ліги. Нападник чемпіонської Риги Дарко Лемаїч оформив хет-трик у вище згадуваному матчі зі Спартаком і випередив українця на один гол. Марусич відіграв 90 хвилин проти Лієпаї, проте його команда поступилася 0:1. Справжня драма екс-гравця Ворскли і Карпат.

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Віктор Скрипник (Рига) – 15 матчів: 13 перемог, 2 нічиїх

Максим Марусич (РФШ) – 27 матчів, 14 голів, 5 ж.к., 2335 хвилин

Володимир Баєнко (Рига) – 23 матчі, 5 голів, 8 ж.к., 1906 хвилин

Богдан Коваленко (Рига) – 8 матчів, 1 ж.к., 417 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Вентспілс) – 8 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 359 хвилин

Артем Філімонов (Вентспілс) – 4 матчі, 2 ж.к., 218 хвилин

Литва

У середу зустрічалися перша та остання команди ліги – Атлантас був розгромлений Судувою (0:6), а наш Богдан Мицик провів на полі весь поєдинок. Переможці достроково стали чемпіонами Литви і у ворота суперника могли забивати надзвичайно багато. Рахунок міг бути двозначним, якби не фарт і дії голкіпера у рамці, що нагадували старання білки в колесі.

На вихідних Атлантас знову присоромили – Тракай переміг на виїзді 1:5. В останньому матчі сезону Мицик відбігав усі 90 хвилин.

Денис Підручний відіграв весь матч за Стумбрас, який на виїзді переміг Кауно Жальгіріс (2:1). Українець в епізоді з пропущеним голом зіграв не найкращим чином і дозволив супернику пробити по воротах. Для гравця юнацької збірної України це був дебютний матч у стартовому складі своєї команди.

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Тимофій Шеремета (Тракай) – 10 матчів, 14 пропущених голів, 900 хвилин

Руслан Марушка (Атлантас) – 12 матчів, 2 ж.к., 778 хвилин

Юрій Тетеренко (Атлантас) – 12 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 901 хвилина

Юрій Захарків (Атлантас) – 8 матчів, 1 ж.к.,474 хвилини

Богдан Мицик (Атлантас) – 7 матчів, 467хвилин

Денис Хвалицький (Атлантас) – 1 матч, 5 пропущених голів, 90 хвилин

Денис Підручний (Стумбрас) – 2 матчі, 110 хвилин

Естонія

Сенсації у Meistriliiga не сталося. Нимме Калью потрібно було перемогти вдома Транс і це означало, що команда Андрія Марковича завоює золоті медалі чемпіонату Естонії. Українець провів весь поєдинок і допоміг обіграти суперника з рахунком 4:1.

Після гри вихованець Карпат скуштував шампанського (не факт) з чемпіонського кубка. Варто зауважити, що українець став четвертим футболістом у складі чемпіона за кількістю зіграних хвилин.

Тріо українців: Роман Дебелко, Юрій Ткачук та Ігор Жураховський вийшло у старті Левадії на матч з Флорою. Їм потрібно було сподіватися лише на поразку Нимме Калью і перемагати другу команду чемпіонату Флору. На перший тайм Левадія пішла, поступаючись 0:1, а це означало, що Дебелко і компанія фінішують тільки третіми. Однак спочатку Левадія зрівняла рахунок, що сильно потішило Дебелка та Ткачука,

а потім вийшла вперед. На 87-й хвилині Дебелко пробив головою у штангу, а його партнеру Кирилу Нестерову нічого не залишалося, як відправити у ворота «срібний» гол. Матч завершувався штовханиною і вилученням на 90+5 хвилині Дебелка.

Уродженець Івано-Франківщини посів третю сходинку у гонці бомбардирів. У переможця перегонів Ліліу – 31 результативний постріл. Однак варто зауважити, що бразилець за сезон реалізував 5 пенальті. Грузин Бегларішвілі, другий у гонці, заніс до свого активу 30 голів, але 10(!) з них були забиті з пенальті. Не зайвим буде наголосити, що наш Дебелко жодного голу з пенальті не забивав.

Щоб завершити з усіма лауреатами, слід згадати і про досягнення Юрія Ткачука. Уродженець Буковини до срібних медалей додав статус найбільш недисциплінованого гравця ліги – 15 жовтих карток і одне вилучення.

____________________________________

Роман Дебелко (Левадія) – 36 матчів, 28 голів, 4ж.к., 1 ч.к.,2935 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 31 матч, 2 голи, 1 ч.к., 15ж.к., 2715 хвилин

Андрій Маркович (НиммеКалью) – 32 матчі, 1 гол, 7ж.к.,2828 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 367 хвилин

Любомир Кузьмяк

Англія12 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 11 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Манчестер Юнайтед
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