Пятов – найкорисніший гравець 15-го туру УПЛ, – InStat

Названий найкорисніший футболіст 15 туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Найкориснішим гравцем 15-го туру УПЛ став голкіпер Шахтаря Андрій Пятов, повідомляє офіційний сайт організації.

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Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 329 балів. Також відзначимо, що голкіпер збірної України переміг у номінації "Найкращий воротар туру".

Друге місце посів півзахисник Динамо Володимир Шепелєв (328 балів), третє — Майкон з Шахтаря (327 балів).

До слова, сьогодні стало відомо, хто став найкращим гравцем і найкращим тренером 15-го туру.

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