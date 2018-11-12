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Пятов – найкорисніший гравець 15-го туру УПЛ, – InStat

16:32 339 Читать на русском
Пятов – найкорисніший гравець 15-го туру УПЛ, – InStat
Андрій Пятов / фото О. Осипова

Названий найкорисніший футболіст 15 туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Найкориснішим гравцем 15-го туру УПЛ став голкіпер Шахтаря Андрій Пятов, повідомляє офіційний сайт організації.

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Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 329 балів. Також відзначимо, що голкіпер збірної України переміг у номінації "Найкращий воротар туру".

Друге місце посів півзахисник Динамо Володимир Шепелєв (328 балів), третє — Майкон з Шахтаря (327 балів).

До слова, сьогодні стало відомо, хто став найкращим гравцем і найкращим тренером 15-го туру.

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Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар УПЛ
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