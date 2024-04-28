Рух переміг Верес у матчі 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Рух – Верес на "Футбол 24".

Верес повів у рахунку на 30-й хвилині – Гайдучик пробив з-за меж штрафного, а Слюбик, намагаючись заблокувати удар, переправив м'яч у власні ворота. Богдан реабілітувався по перерві, зумівши проштовхнути м'яч у ворота Вереса.

Рух у вольовому стилі обіграв Верес та наблизився до єврокубків – шедевр Таллеса приніс перемогу

Таллес на 59-й хвилині після пасу з флангу від Карабіна ефектно поцілив у дев'ятку. Трохи пізніше забив вже і сам нападник – Карабін класно прибрав захисника та точно пробив у дальній кут.