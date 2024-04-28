Рух – Верес – 3:1 – відео голів та огляд поєдинку з ефектним автоголом та шедевром легіонера
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Рух переміг Верес у матчі 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Рух – Верес на "Футбол 24".
48’ Богдан Слюбик
59’ Таллес Бренер
65’ Ярослав Карабін
Богдан Слюбик 30’
30’ Богдан Слюбик
48’ Богдан Слюбик
59’ Таллес Бренер
65’ Ярослав Карабін
Верес повів у рахунку на 30-й хвилині – Гайдучик пробив з-за меж штрафного, а Слюбик, намагаючись заблокувати удар, переправив м'яч у власні ворота. Богдан реабілітувався по перерві, зумівши проштовхнути м'яч у ворота Вереса.
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Таллес на 59-й хвилині після пасу з флангу від Карабіна ефектно поцілив у дев'ятку. Трохи пізніше забив вже і сам нападник – Карабін класно прибрав захисника та точно пробив у дальній кут.
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