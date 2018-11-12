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Кононов очолив Спартак

13:18 295 Читать на русском
Кононов очолив Спартак
Олег Кононов / ФК Спартак

Колишній тренер львівських Карпат Олег Кононов став головним тренером Спартака.

Спартак на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Олега Кононова на посаду головного тренера. Деталі контракту не повідомляються.

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В Україні російський фахівець відомий роботою у львівських Карпатах, з якими пробивався в груповий етап Ліги Європи сезону 2010/2011, де "зелені леви" набрали 1 очко у групі з Севільєю, ПСЖ та Борусією Д.

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі Кононов відзначився фотографією в футболці з зображенням президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Нагадаємо, перед призначенням росіянина командою тимчасово керував екс-асистент Сергія Реброва в київському Динамо Рауль Ріанчо.

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Теги
Карпати Карпати Спартак Москва Спартак Москва Росія Олег Кононов Олег Кононов
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