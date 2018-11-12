Кононов очолив Спартак

Колишній тренер львівських Карпат Олег Кононов став головним тренером Спартака.

Спартак на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Олега Кононова на посаду головного тренера. Деталі контракту не повідомляються.

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В Україні російський фахівець відомий роботою у львівських Карпатах, з якими пробивався в груповий етап Ліги Європи сезону 2010/2011, де "зелені леви" набрали 1 очко у групі з Севільєю, ПСЖ та Борусією Д.

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі Кононов відзначився фотографією в футболці з зображенням президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Нагадаємо, перед призначенням росіянина командою тимчасово керував екс-асистент Сергія Реброва в київському Динамо Рауль Ріанчо.

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