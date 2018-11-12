"Ноу баланса": Барселона має найгіршу оборону за 44 роки – чому Вальверде доведеться приймати непопулярне рішення

Барселона пропустила чотири голи від Бетіса на Камп Ноу. Це – неподобство.

Після першого тайму матчу з Бетісом у роздягальні Барселони можна було помітити дивну картину. Ернесто Вальверде наглухо закрився з футболістами, попросивши інших представників тренерського штабу покинути приміщення. "Те, що сталось – моя провина", – промовив декілька разів наставник, визнавши свою тактичну помилку.

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Вибачившись перед своїми підопічними, Вальверде одразу ж взявся пояснювати на тактичній дошці причини тотальної переваги андалусійців. Все дуже просто – Сетьєн повністю переграв свого візаві у середній лінії. Наставник Бетіса, зігравши у три захисники, наситив центр поля п'ятьма гравцями, тоді як Вальверде зробив ставку на трьох хавбеків. Бускетс, Ракітіч та Артур, перебуваючи під постійним пресингом, просто не могли організувати якісний вихід з оборони та регулярно не встигали за переміщеннями своїх суперників. "Ноу баланса", – вже класична фраза Бабатунде майже ідеально описує хворобливі симптоми команди Вальверде у перші 45 хвилин.

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Найкраще провал каталонського півзахисту демонструє гол Хоакіна (0:2). Вище згадане тріо хавів Барси, не встигши повернутись назад, залишило напризволяще оборону, яка виявилась безсилою перед чисельною більшістю гостей.

Усвідомивши свою помилку, Вальверде одразу після перерви випустив більш агресивного Відаля, який посів на полі місце бразильця Артура. Лише після цього Барселона зуміла нав'язати супернику боротьбу в середній лінії та, зрештою, виграла другий тайм (3:2). Щоправда, надолужити згаяне у першій половині "кулес" вже не зуміли.

Черговий провал Барси у Прімері знову викликав сумніви щодо доцільності використання Вальверде "4-3-3". Саме за такої схеми гри "блаугранас" найбільше страждають в обороні. Варто лише згадати матчі проти Леганеса (1:2), Жирони (2:2), Атлетіка (1:1) чи Валенсії (1:1), коли чемпіони Іспанії грали з трьома чітко вираженими форвардами та зазнавали фіско.

Травма Мессі змусила Вальверде повернутись до улюблених 4-4-2, що одразу змінило обличчя команди. Каталонці здобули розкішні перемоги над Інтером (2:0) та Реалом (5:1), продемонструвавши, насамперед, солідну гру в захисті та ідеальний баланс між лініями. Схема з чотирма хавами – панацея для Барси. Перевірено часом. Поки умовні Дембеле чи Малком якісно не працюватимуть на оборону, "кулес" можуть забути про нові успіхи з тріденте. Відтак, Вальверде просто змушений приймати непопулярне серед фанів рішення та переходити на гру з двома форвардами, принаймні, у великих матчах.

Віддзеркаленням дуже слабкої гри Барси в обороні стала рекордна кількість пропущених голів за останні 44 роки. Каталонці 18 разів виймали м'яча із сітки власних воріт після 12-ти турів Прімери, чого з ними не траплялось з сезону 1974/75, коли команду тренував нідерландець Рінус Міхелс. Крім цього, вперше за 15 сезонів "кулес" дозволили своєму супернику забити чотири голи на Камп Ноу, перерваши безпрограшну домашню серію у чемпіонаті, яка нараховувала 42 матчі. Як бачимо, антидосягнень більш ніж достатньо, щоб Вальверде наважився на заміну системи.