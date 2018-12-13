Головні новини футболу 12 грудня: Шахтар вилетів у Лігу Європи, Реал сенсаційно програв ЦСКА

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 12 грудня.
Ліга чемпіонів
Шахтар не обіграв Ліон і закономірно вилетів у Лігу Європи. Манчестер Сіті з Зінченком у складі здобув вольову перемогу над Хоффенхаймом завдяки дублю Сане. ЦСКА розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу, але вилетів з єврокубків через те, що Вікторія сенсаційно обіграла Рому та вийшла у Лігу Європи. Баварія та Аякс розписали феєричну нічию, Бенфіка вирвала перемогу над АЕКом. Янг Бойз несподівано обіграв Ювентус, Валенсія перемогла Манчестер Юнайтед. Таким чином, визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів.
Трансфери
Мертенс натякнув на бажання перейти в Челсі. Портімоненсе готовий продати Накадзіму, яким цікавиться Шахтар. Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай. Арсенал націлився на двох захисників з АПЛ – "каноніри" шукають заміну травмованому Холдінгу. Коноплянка взимку може покинути Шальке – гельзенкірхенці планують продати 5 гравців.
Україна
Шапаренко увійшов до топ-3 найкращих молодих гравців євровікенду. Сачко взяв у Лісабон 21 гравця на матч проти Спортінга. З банку президента Ворскли Жеваго незаконно вивели 5 млрд гривень. Троє гравців ФК Львів покинули клуб.