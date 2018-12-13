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Манчестер Сіті з Зінченком у складі здобув вольову перемогу над Хоффенхаймом завдяки дублю Сане

12 грудня 23:53 430 Читать на русском
Манчестер Сіті з Зінченком у складі здобув вольову перемогу над Хоффенхаймом завдяки дублю Сане
Манчестер Сіті – Хоффенхайм – 2:1

Манчестер Сіті на власному полі обіграв Хоффенхайм в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Група F, 6 тур

Манчестер Сіті – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Сане, 45+1, 61 – Крамаріч, 16 (пенальті)

"Містяни" гарантували собі путівку в плей-офф ще у минулому турі, але для того, щоб посісти переше місце у групі і не залежати від результату паралельного матчу між Шахтарем та Ліоном, підопічним Хосепа Гвардіоли потрібно було перемагати.

Емерік Ляпорт суттєво ускладнив завдання Манчестер Сіті, заробивши пенальті у власні ворота. Француз завалив на газон капітна Хоффенхайма Бенжаміна Хубнера, а Андрей Крамаріч впевнено виконав покарання.

Манчестер Сіті – Хоффенхайм: Сане забив неймовірний гол зі штрафного

Господарі зуміли відновити рівновагу ще до перерви. Лерой Сане у компенсований до першого тайму час забив красив гол зі штрафного. В середині другої половини той-таки Сане розігнав контратаку, яку сам же реалізував, скориставшись пасом Стерлінга.

Зауважимо, що до звітного поєдинку Лерой не забивав у матчах Ліги чемпіонів протягом 18-ти місяців.

Також додамо, що українець Олександр Зінченко з'явився у стартовому складі "містян" та провів на полі 64 хвилини.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 13 очок та вийшов у плей-офф з першого місця. Хоффенхайм з трьома очками у активі залишився останнім в групі F.

Ліга чемпіонів6 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Хоффенхайм: Середа 12 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Хоффенхайм
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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хоффенхайм Хоффенхайм Манчестер Сіті - Хоффенхайм
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